原标题：快递包装回收为何冷热两重天

本报记者 代丽丽 王天淇

今年的“双11”，海量快递被送到消费者手上，垃圾量也随之翻倍增长。其实，快递拆除产生的垃圾中有不少是可回收物，如纸箱、填充泡沫、塑料包装袋等，均可直接再利用。但记者近日走访了部分居民小区和高校，发现快递包装回收在高校渐成潮流，而在社区却受到冷遇。这冷热两重天的状况，表明可回收物再利用的推广还有很长一段路要走。

社区：曾经的回收箱不见了

海淀区的景宜里、东营房社区，此前都在快递柜旁设置了简易的快递包装回收处，方便居民取完快递后直接将包装拆除，分类处理。可记者日前来到这俩社区，却找不到快递包装回收处了。在景宜里社区，一位正在锻炼身体的老人告诉记者：“原来有但没什么人用，再后来就没了。”老人说，社区里就有收废品的小贩，现在居民家里的快递包装盒都是攒多了卖给小贩。

“从快递柜里取了包裹，一般是带回家拆包，很少有人会在快递柜旁边当场拆，拆完了就不好拿了。”“就算是快递员可以上门回收，多还值得人家来一趟。可谁家会攒这么多包装箱呢？”多位社区居民都表示，回收快递箱是好事，但真做起来，总有种种不便之处。居民孙先生说，快递包装回收缺乏激励机制，大家得不到什么好处，导致积极性很低，有时宁愿随手给捡废品的人。

快递网点：没有回收业务

“回收？没听说过，我们没这业务。”在海淀区铁家坟附近，一名韵达的快递小哥对快递包装回收一头雾水。圆通的快递小哥表示：“要是有不用的箱子可以拿来给我，我自己寄快递用，但肯定没奖励。”京东的快递小哥说：“以前听说有回收快递纸箱送京豆的活动，但现在还有没有就不清楚了，也从没人找我回收过。”

记者注意到，一些邮政网点专门设置了包装回收箱。在海淀永定路邮局，一进门就有一个绿色的包装回收箱，箱子被分成两部分，左边投塑料，右边投纸制品。可半天时间，也没有用户来投递快递包装。

高校：三四成包装循环利用

在社区和网点遇冷的快递包装回收，在高校却颇受欢迎。在北京林业大学校园最东边，几大排快递柜几乎没“闲”着，旁边就是一台快递包装回收箱。同学们取出快递，当场拆包，并随手将快递纸箱塞进回收箱。这些纸箱将被送到快递服务中心的寄件点，同学们寄快递时如需纸箱，可向工作人员免费索取。

负责这所高校快递业务的“近邻宝”总经理邓庆元表示，他们与本市40多所高校有合作，在每家高校都设置了快递包装回收箱。自11月1日以来，校园快递业务进入高峰，每所高校每天快递量在1万至1.5万件之间，约30%至40%的快递包装被回收，原先设置的快递包装回收箱已不够用了。

创新回收方法有望“破冰”

快递包装回收为何冷热两重天？邓庆元分析：“居民社区的情况跟学校不一样。学校的收件地点和寄件地点较为集中，快递箱回收再利用很方便；宿舍空间有限，学生无处存放快递纸箱，回收的需求就比较迫切。但对于居民来说，业务很分散，大多是收件，寄递业务只占5%至8%，包装回收推广起来较为困难。”

不过，如果能创新回收方法，快递包装回收则有望深入社区。北京爱分类科技有限公司正在昌平一些社区推广回收业务。他们给每户居民配发了一个容量为20公斤的大回收袋，居民家中的可回收物攒到一定数量之后，可通过“爱分类”微信小程序或服务电话预约，回收员会在8时至20时之间上门回收。回收员上门后，将对可回收物称重并为居民发放“环保金”，每1公斤可回收物能换取0.8元，“环保金”可直接在社区里的超市、便利店使用。专门负责金隅嘉和园小区的回收员曾师傅告诉记者，金隅嘉和园共有居民814户、2571人，超9成已成为“爱分类”用户。10月20日以来，曾师傅感觉预约的居民明显多了，“每天差不多都能接20来单，回收量也比之前增了两成左右。”

北京爱分类科技有限公司总经理徐源鸿介绍，爱分类在昌平区有专门的封闭式分拣中心，从小区收集来的可回收物被运送至分拣中心后，会有专业人员对回收袋里的各类可回收物进行再次分拣，之后进行简单的清洗、破碎或压缩，再打包送至相关下游再生资源利用企业。徐源鸿表示，进入到分拣中心的可回收物资源化利用率在90%以上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)