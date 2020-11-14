新华社北京11月13日电 综述：海外人士好评中国“双十一”的世界红利

新华社记者许嘉桐

4982亿元！今年“双十一”天猫平台成交额又创新高。从2009年的5000多万元到如今的近5000亿元，“双十一”的影响力随着中国经济发展与日俱增，成为全球消费盛宴。

这是强劲消费需求和数字化创新红利共同驱动的结果，也是全球经济主体共同参与的结果。在新冠疫情阴霾笼罩的2020年，“双十一”给世界经济带来温暖，受到海外人士广泛好评。

新加坡网络新闻平台“新加坡眼”董事经理许振义说，中国的“双十一”购物节给东南亚地区电商提供了灵感和启示。受疫情影响，许多人可能从此改变消费习惯，更多选择网购，这赋予电商更多发展机遇。

许振义说，电商“虾皮购物”今年第二季度成交额环比增长近110%，其“双十一”促销活动将持续整整一季度。“电商和‘双十一’概念已经深入东南亚商家和顾客心中。”

澳大利亚对华出口最大的经销商平台之一Health More首席执行官杰雷米·亨特说，“双十一”已成为一场巨大的在线狂欢，至少2000家澳大利亚企业参与“双十一”，其中160家企业新冠疫情期间在天猫开设旗舰店。

海外品牌在这次“双十一”中迎来爆发性增长。从西非国家加纳的“年度最大网络促销”到南美国家智利努力打造跨境物流，从菲律宾网络直播明星秀到新加坡“百万新币现金”大回馈，从韩国美妆、英国茶饮到法国时装、阿根廷红酒……全球商家都在努力让自己的品牌更多参与进来，共享“双十一”带来的机遇。数据显示，11月1日至11日12时，天猫国际进口商品成交额同比增长47.3%。

《日本经济新闻》网站报道说，今年的“双十一”虽是在疫情下举办，但中国经济活动已在恢复，“双十一”彰显了中国经济复苏的良好势头以及强大的消费能力。

疫情也促进了消费模式变革。美国柯尔塞特研究公司估计，今年中国直播销售额将达1250亿美元，去年这一数据为630亿美元。日本财经媒体撰稿人浦上早苗说，“双十一”已成为世界最大的在线促销活动，“直播带货”等新形式的快速发展为在线促销带来新活力。

韩国《电子时报》刊文说，中国“双十一”购物节已成为全球规模最大的购物狂欢盛会。受疫情影响，韩国化妆品企业受到严重打击，“双十一”被各大美妆企业看作实现业绩反弹的绝佳机会。

东南亚在线购物平台“来赞达”首席执行官李纯说，对许多企业而言，今年是至关重要的一年，“双十一”为品牌商和销售商提供了获得新客户和提高销售业绩的机会。

英国市场分析师卡罗利娜表示，“双十一”是一次国际销售机会，它正成为全球互动的渠道，连接了消费者和品牌，也连接了中国和世界其他地区。（参与记者：蔡蜀亚、李晓渝、任芊、明大军、杨柯、袁梦晨、孙晓玲、郝亚琳、刘春燕、陆睿、杨臻、许正、王小鹏）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)