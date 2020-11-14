新华社北京11月13日电 题：我国外债里的“小秘密”——解读我国外债规模变化

新华社记者刘开雄

国家外汇管理局近期公布的数据显示，2020年6月末，我国全口径外债余额21324亿美元，较2019年末增长751亿美元，增幅为3.7%。

为何我国外债会持续上涨？让我们先看看，外债里面都有啥。

简单地说，按国际货币基金组织的相关标准，外债主要有五类：贷款、债务证券、货币存款、贸易信贷和预付款、直接投资项下的公司间贷款。这里可是有不少当下对外开放领域的热门话题。

例如，外资在境内市场购买的债券规模都要计入“债务证券”项下。

在过去两年里，外资开启“买买买”模式，持续增持境内人民币债券。截至10月末，中央国债登记结算有限责任公司为境外机构托管债券面额接近2.7万亿元人民币，自2018年12月以来，连续23个月增加。这些数都要记到我国外债名下。

人民币资产已成为国际投资者重要的资产配置，众多重要国际金融指数将中国债券市场纳入其中，可以想象“债务证券”的规模还将不断增加。

同时，当前国际市场融资成本较低，人民银行、外汇局及时调整外债管理政策，陆续出台一系列措施便利境内机构借用外部资金。这些举措的效果最终也会在外债规模上有所体现。

再如，和国际贸易密切相关的“贸易信贷”“预付款”也要纳入全口径外债统计。2020年前三季度，我国货物贸易顺差3398亿美元。如此体量的对外贸易规模也会增加我国外债统计数据。

可见，我国外债规模增长反映了我国经济的发展和对外开放程度的提升，反映了我国经济与全球经济的深度融合，展现了国际投资者对中国经济的信心。

近年来，有错误观点认为外储减外债不足1万亿美元，偿付风险较大。

事实并非如此。从存量上看，2020年6月末，我国对外资产为78602亿美元，对外净资产21997亿美元，除外汇储备外，还有更大量其他对外资产可用于偿还债务；从增量上看，贸易出口、直接投资等项目都会形成持续的外汇流入，并通过汇率调节达到外汇市场均衡，根本不需要动用外汇储备偿还外债。

只有通过购汇方式偿还的外债才需要外汇资金，而我国外债统计中真正需要以购汇资金偿还的规模非常有限。

比如，总债务占比近四成的人民币外债，包括境外机构热衷购买的人民币债券资产都无需购汇偿还；与贸易相关的出口预收货款（贸易信贷），货物完成出口就勾销了；还有，外国企业和个人存放在境内银行的存款、银行对外拆借和联行往来，这些都不需要通过购汇来偿还。

其实，衡量一国外债是否存在风险，还有更为科学和准确的分析方式与参考标准。

——我国外债总规模并不高。世界银行数据显示，2019年四季度，我国外债余额居世界第13位。美国、英国、日本外债分别是我国外债的9倍、4倍、2倍。相较于同等经济规模国家，我国外债规模合理。

——我国外债结构合理且持续优化。与2019年末相比，人民币外债和中长期外债规模持续上升。2020年6月末，人民币外债占比从35%增长至38%，中长期外债占比从41%增长至43%。债务证券从投资构成来看，以外国投资者投资中长期人民币国债为主，主要投资者为境外央行，其目的是长期配置资产，不以短期盈利为目标，投资具有内在的稳定性。

——四大债务指标均在国际公认安全线内，远低于发达国家和新兴国家整体水平。2019年末，我国外债负债率为14%、债务率为78%、偿债率为6.7%、短期外债与外汇储备的比例为39%，均在国际公认的安全线内（20%、100%、20%、100%）。我国各项外债指标均在合理区间内。

我国外债的增长是依托我国经济的强劲发展为基础，是我国不断扩大对外开放、深度融入国际经济发展的现实表现，它与我国实体经济的现实情况密切联系。

所以，无论是从外债规模、外债结构，还是从外债指标、外债空间上看，中国的外债风险总体可控。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)