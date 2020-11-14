新华社马德里11月13日电 通讯：“双十一”带动西班牙线上消费新热潮

新华社记者冯俊伟 谢宇智

“双十一”购物节不再是专属中国消费者的狂欢。在西班牙，这一由中国电商平台发起的促销活动渐渐深入人心。今年，在新冠疫情仍未停止蔓延的情况下，“双十一”引领了西班牙新一轮线上消费热潮。

当地时间11月11日一早，35岁的亚历杭德罗便守在电脑前，等待“双十一”促销开锣，他的购物篮里早已加入了一台55寸小米电视。时针指向早上9点，这台原本售价超过400欧元的电视直降近100欧元。这一刻，他幸运地成为速卖通“双十一”欧洲境内首单买家。

时近中午，距西班牙首都马德里70公里的瓜达拉哈拉市的菜鸟海外仓外，数辆不同快递公司的卡车正在出货口排队等候装货。仓库里货物堆积如山，工作人员正在马不停蹄地进行包装与分拣。阿里海外仓、4PX递四方-菜鸟国际西班牙仓负责人倪佩剑告诉记者，“双十一”期间，储存在这座占地面积6000平方米的仓库中的货物，有三分之一都将交付到消费者手中。

“双十一”大促期间，订单量成倍增长，保证递送时效成了商家的最大挑战。作为速卖通和菜鸟跨境物流业务的核心，海外仓在保证递送时效方面发挥了巨大作用。菜鸟物流承诺，在西班牙境内，消费者订单能够实现“三日达”，发往欧洲其他国家的货品也能在5至7日内送达消费者手中。

这种与时间赛跑的紧张气氛甚至感染了中国商家在西班牙本土的合作伙伴。GLS是菜鸟在西班牙末端配送的快递合作伙伴之一。GLS区域网点负责人哈维尔·希梅内斯在“双十一”期间带领员工来到仓库帮忙。他本人还担负着一项任务，要把“双十一”当天速卖通的欧洲首单亲自送到亚历杭德罗手中，让后者体验一次派送流程以小时计算的“中国速度”。

哈维尔·希梅内斯说，今年“双十一”一天的工作量大概是平时的十倍左右，这是“一个分秒必争的过程”。

新冠疫情是一场严重的公共卫生危机，但电商却在这次危机中找到了新机遇。疫情暴发以来，许多西班牙人开始在线上采购日用品，亚历杭德罗也渐渐习惯了网购各种物品。他说，现在在线购物支出约占他家庭日常购物支出的90%。

哈维尔·希梅内斯坦言，在线上购物的带动下，快递业成为少数未受疫情冲击的行业之一，“我们这个行业的工作量在疫情期间反而提高不少，因为人们对派送的需求增多了”。

目前西班牙已是全球速卖通重要的海外市场。通过速卖通平台，来自中国的电子产品、服装、运动商品、婴幼儿产品受到越来越多西班牙消费者青睐。

与此同时，跨境物流也在大幅提速。今年以来，菜鸟通过包机及智能升级将中国到西班牙跨境物流至少提速了一倍，这为中国电商出海提供了新的空间和机遇。

亚历杭德罗当日下午两点多接到哈维尔·希梅内斯打来的电话，听说自己早上订购的小米电视机马上要送到家了，他感到极为惊讶：“从我下单到得知能够收货，仅仅过去了半天，这个速度太快了！”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)