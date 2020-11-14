双十一奢侈品行业抢眼 电商纷纷入局

全球领先的奢侈品供应链欧派国际今日发布2020年双11销售战报，仅半小时累计销售额破亿，12小时销售额超过去年双11全天。公司预计今年全年GMV将超过20亿元人民币。

欧派国际创始人刘平军表示，公司将进一步发挥行业和技术优势，并计划在年底推出全新升级版的数字化供应链平台，服务更多奢侈品行业的上下游企业。他同时指出，目前全世界奢侈品行业的亮点就在中国，未来中国在奢侈品领域一定会出现to B和to C的独角兽企业。欧派国际有这个梦想，也具备这样的实力。

奢侈品行业“真香”，电商巨头纷纷入局

虽然身处大家心目中“小众”的奢侈品行业，欧派国际的双11成绩单仍然十分亮眼。事实上，随着中国奢侈品行业规模的高速增长，奢侈品早已不再小众，而转为各大巨头纷纷想要抢占的“香饽饽”。

就在双11的前几天，有消息人士称，阿里巴巴正在与奢侈品时尚零售商Farfetch商讨投资，计划对后者投资近3亿美元(约合人民币19.79亿元)。此前Farfetch已与另一大巨头京东开展合作。早在2017年6月，京东就成为其最大股东之一。除了国内巨头以外，全球第二大奢侈品集团历峰集团以及国外电商巨头亚马逊都在布局奢侈品电商行业。

据麦肯锡《中国奢侈品报告》预计，到2025年，中国奢侈品消费总额有望增至1.2万亿元人民币，全球奢侈品市场65%的增幅都将来自于中国，因此中国奢侈品市场具有无限潜力，未来奢侈品行业“得中国者得天下”。

在这个巨大的市场中，欧派国际已完成线上线下的全布局，通过数字化供应链平台赋能行业全渠道。

巨头云集的奢侈品行业，欧派国际优势何在?

在奢侈品行业，欧派国际凭借什么优势能够脱颖而出?

首先，是十多年积累打造的良性供应链采销闭环。欧派国际成立于2009年，是国内最早一批从事奢侈品供应链行业的企业，自成立以来建立了非常成熟的供应链系统和良性供应链采销闭环。公司在意大利、美国和香港均设有办事处，自建供应链遍布全球，能第一时间在欧洲美洲各地进行现货和期货的采购。

与此同时，欧派国际的数字化系统提供API接口，能实时共享全球各地数百家供应商和买手店的库存信息。大数据系统还能分析上游库存价格及下游销售数据，协助上下游调整商品结构和提高库存转化率，为上下游客户优化自己的商品品牌、SKU(库存量单位)、毛利结构等提供指导性建议。

关于奢侈品行业最受关注的真假问题，欧派国际采用了RFID读卡技术，公司供应链系统中的每一件奢侈品都带有独特的防伪标签，每个标签带有一个全球唯一识别码，可溯源，以提供正品保障。2014年，欧派国际提出假一赔十，这在奢侈品领域是首家。

第二，是丰富充足的商品供应。目前，欧派国际的奢侈品品类包括美妆、配饰、箱包、鞋履、服装、腕表和家居等，

第三，是高效的服务体系。欧派国际的云仓供应链拥有多个智慧系统，一站式解决了信息流、商流、资金流和物流等四流合一的问题，为上游供应商和下游销售渠道提供数字化、标准化、一键上传、物流匹配和供应链金融等服务，将所有流程高效一体化，大大提高了奢侈品供应链的流转效率。欧派国际还提供一件代发服务，B端客户无需囤货即可销售，消除库存压力。

未来，中国奢侈品行业将如何发展?

2020年即将进入尾声，奢侈品行业又将迎来哪些新变化?

首先是线上和数字化的大趋势。今年的疫情对主打线下门店的奢侈品品牌构成巨大的冲击，为了缓解门店关闭后对公司业绩带来的负面影响，各大品牌均选择加速发展线上业务。

疫情倒逼奢侈品行业线上线下加速融合，推动行业与互联网数字化的紧密结合。同时也警醒行业，数字化供应链平台需求迫切。

奢侈品行业的数字化供应链具有一定的特殊性，行业门槛高、渠道较为封闭、供应链的管理需要很高的专业度。欧派国际在数字化供应链方面已有很深的积累，团队在奢侈品行业深耕十多年，与国内外主流奢侈品供应商和分销渠道保持着长久的合作关系和优质的行业口碑。公司计划在明年年初推出全新升级的平台产品，打造奢侈品数字化供应链生态平台，赋能行业未来发展。

其次，多项宽松的免税政策将极大刺激奢侈品消费。今年6月，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，提出在实现有效监管的前提下，建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。

海南自由贸易港的免税政策，已经引起行业内外的众多关注。从自由贸易港政策实施以来，当地四大免税店单日销售额突破1亿元人民币。欧派国际未来也将与海南政府、综保区以及免税持牌公司合作，在海南开设免税店，并用自身的供应链优势为免税店提供奢侈品供应链支撑。

奢侈品行业的第三个变化，来自于消费领域的流量分散。从去年开始，自媒体电商快速崛起，尤其是直播卖货已经成为消费领域的大趋势。今年双11，网红李佳琦开幕直播单场销售额超3亿人民币，带货女王薇娅单场销售额4.37亿元人民币，快手一哥辛巴辛有志，11月1日在快手直播13小时销售额突破18.8亿元人民币，1天销售额相当于3520个沃尔玛门店，直播已经成为线上最大的流量之一。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)