数字货币如何影响百姓生活

【聚光灯】

“十四五”规划建议提出，“稳妥推进数字货币研发”。数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力。2014年央行启动对法定数字货币研究，如今数字货币试点测试正一步步走进人们的生活。

深圳市民谢先生日前收到短信通知，告知其“中签”试点的数字货币红包，通过下载“数字人民币”App，并完成相应操作步骤，就可以凭手机里的200元数字人民币在罗湖区指定的3389家商户消费。

可以预见，数字货币必将高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高支付的便捷性、安全性，助推我国数字经济加快发展。

深圳“尝鲜”，数字货币渐行渐近

【案例】

10月，深圳市政府联合央行开展数字人民币（央行数字货币）红包试点，深圳市罗湖区政府出资1000万元，以抽签的形式，面向5万名市民发放数字人民币。首次亮相的数字人民币面值为200元，设计上与纸钞相似，上方左右两处印有“国徽”和“中国人民银行”的图样。

根据之前的设置，数字人民币使用期限截至10月18日24时，逾期未使用的红包将被收回。数据显示，截至10月18日24时，有4.76万人领取了数字人民币红包，支付业务量达6万多笔，支付金额876.42万元。继深圳近5万用户和3000余家商户“尝鲜”后，数字人民币无疑未来将在更大范围内走进人们生活。

据使用数字货币的消费者透露，使用数字货币支付消费与使用支付宝、微信差不多，只需在手机屏幕上把支付二维码展示给商家，用专门的POS机扫一下就能付款，非常快速便捷。目前来看，消费者可通过绑定的银行卡完成存款与数字人民币的兑换，实现向数字人民币App里转款充值。据悉，数字人民币的支付更加具有包容性。通过手机中的近场通信功能，用户在网络离线状态下，也能让手机与POS机实现正常交易。

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币。由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

“数字货币可谓是金融科技皇冠上的明珠，是数字经济进入下半场的标志。2019年我国数字经济已经占到国民经济生产总值的36%以上，数字货币推出的时机基本成熟，全面推广数字货币将大大提速我国整个数字经济的发展。”中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，数字货币的技术开发与应用场景已经日趋成熟和普及。数字货币红包在深圳的成功试水，证明我国目前已经初步具备推出数字货币的金融基础设施条件和用户认知基础。

据了解，深圳市民对用数字人民币消费的接受度较高。“这次试点的工作还是比较顺利的，使用红包支付的比例较高，公众的热情超出了我们当时的预期。这也是常规化的一次测试，并不是一个完全公开的测试，比较高兴能看到这样高的热情。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春日前在2020金融街论坛年会上谈及深圳数字人民币试点情况时表示。

数字人民币并不会形成对纸钞和硬币的替代，后者仍将正常使用。穆长春表示，数字人民币的发行不靠行政强制来实现，而将以市场化的方式来进行，根据老百姓的需要来使用，“在可预见的将来，数字人民币和纸钞将长期并存”。

也就是说，和现金一样，未来既要面向公众提供广泛的数字人民币服务，也要保证所有公众都可以方便地获得和使用数字货币。穆长春指出，在数字人民币发行过程中，一方面所有的商业银行应该参与到流通服务中；另一方面，也要保证为包括贫困地区和数字弱势群体在内的所有老百姓，提供普惠性的、使用方便的数字化央行货币，避免数字鸿沟和金融排斥。“我们也一直在研发适合老年人和排斥使用智能终端这部分群体使用的数字人民币产品。”他说。

无形的“钱”，一种更安全更普惠的选择

【话题】

数字货币，因其与人们的生活息息相关，所以它的使用方式和安全也备受人们关注。对公众来说，他们最大的疑问可能是“为什么要选择数字货币？”“数字货币与支付宝、微信支付等有啥区别？”

北京大学国家发展研究院副院长黄益平认为，选择数字人民币，法偿性、零成本可能是答案。事实上，在人们通常使用的移动支付工具中，一般都会面临一些成本，比如提现、跨行转账等，而用央行数字货币的交易都是零成本。

穆长春表示，作为公共产品，数字人民币不计付利息，具有非营利性，追求的是社会效率和福利的最大化。中国人民银行建立免费的数字人民币价值转移体系和金融基础设施，不向发行层收取流通费用，商业银行也不向客户收取数字人民币的兑出和兑回的服务费。在黄益平看来，央行数字货币另一个突出特点是具有法偿性，只要有密码就可以兑换人民币，不会因为企业或者银行倒闭就影响兑付。

“因为法偿性、可靠、零成本，对很多消费者而言是有吸引力的。比如央行数字货币可能会成为一种工资发放的选择。”黄益平认为，央行数字货币的推出还可以大大提高支付系统甚至金融运行的效率，改善货币政策调节的有效性，对货币政策的直达性产生正向影响。比如对解决小微企业融资难、融资贵的问题，可能有更直接的解决方法，减少中介环节的损耗。

值得一提的是，M0、M1、M2是用来反映货币供应量的重要指标。M0是流通的现金；M1是狭义货币，包括M0+企业活期存款；M2是广义货币，包括M1+其他存款、保证金等。根据相关设计，央行发行的数字货币注重替代M0，目的是顺应公众对小额高频支付业务的需求，同时还能有效防范数字货币被用于洗钱和恐怖主义融资等风险。

市场上更多讨论的是数字人民币与微信、支付宝的关系和区别。穆长春表示，两者根本上并不是同一个维度上的东西。微信、支付宝是“钱包”，而数字人民币是里面装的“钱”。未来微信、支付宝里面用来支付的内容增加了数字人民币的选项。因此，未来老百姓使用微信、支付宝支付不仅可以选择商业银行存款货币，也可以选择数字人民币。

市场上对于数字货币账户是否和手机号绑定普遍存在误解。穆长春解释称，数字货币账户并不是和手机号绑定，只是利用手机号进行数字人民币钱包开立。如果没有这个载体，没有办法发回验证码，但这是用作认证的必要信息，并不是和手机号进行绑定的概念。他强调，数字人民币是以广义账户体系为基础的，只要能够成为唯一身份的标识，都可以开立数字钱包。今后也会出现以其他认证形式（唯一身份标识）开立的数字钱包。

穆长春表示，数字人民币应坚持中心化管理，维护法定货币地位和货币发行权。其中心化管理能够实现支付即结算，可以提高商户资金的周转率和支付体系效率，打破零售的支付壁垒和市场分割，改善货币政策传导。同时，有利于抵御加密资产和全球性稳定币的侵蚀，防止货币发行权旁落，维护金融稳定。

据悉，河北雄安新区、海南均表示将探索央行数字货币的跨境支付应用。更加便利的支付系统也有助于实现普惠金融，让更多人享受到现代金融服务带来的便利。中国人民银行副行长范一飞表示，支付产业预计将迎来下一个黄金十年的跨越发展。在数字化推动下，支付产业深入践行绿色发展理念，支付服务电子化全面普及，服务便捷性全面提升，多维度业务数据全面丰富，伴随而来的是业务流程的完善，风险控制的优化，市场拓展的精准以及社会成本降低，人民福祉提升。

防控风险，助力数字经济加快发展

【声音】

在日前由匈牙利央行主办的第二届布达佩斯欧亚论坛上，博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，数字经济在各国经济占比不断加大，数字货币成为重要议题。中国在数字货币研发方面走在世界前列。

“数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，旨在为数字经济发展提供通用性的基础。”范一飞指出，当前支付服务数字化多面开花，在数字货币、数字化开户、数字票据、数字银行卡、基于区块链的跨境汇款、数字化网点等方面均有所“斩获”。

数字支付的兴起源于数字经济，而今数字支付又进一步推动和反哺数字经济的发展。网联清算有限公司总裁董俊峰表示，支付服务某种意义上已经超越了支付本身，成为数字经济矩阵当中不可或缺的组件与一个有机的模块，明显加快了商品运转、流通的速度，助力社会运作，激发活力。

黄震认为，我国数字货币的全面推出还面临几个重大挑战，尚需解决五方面主要问题：一是需要及时修改相关法律法规，让我国的主权数字货币真正成为法定数字货币并具有法偿性，从而具有进一步推广的法理基础。二是我国金融基础设施要全面适应数字货币的运行，金融机构的数字化还要进一步加速。三是我国相关的实体产业数字化要跟上数字货币推进的速度，从而更好发挥金融支持实体经济、赋能实体经济发展的作用。四要做好金融消费者的金融教育和权益保护，确保所有的金融用户能够了解和使用数字货币。五要夯实金融安全网的建设，确保金融体系安全运行，真正能够让公众放心使用数字货币，特别是互联网个人信息和隐私的保护，还需要全面加强制度建设。

当前，移动支付已成为系统重要性金融基础设施，一旦出现风险，比如财务风险或操作风险，都会对老百姓的生活产生巨大影响，威胁到金融稳定。

据穆长春透露，目前已经发现市场上出现了假冒的数字人民币钱包。“要统筹管理数字人民币钱包，统一数字人民币认知体系，有效降低防伪成本。按照双层运营原则，采用共建、共享方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台，同时要实现各自的视觉识别和特色功能。”穆长春说。

范一飞认为，目前数字化浪潮对支付产业数字化转型提出更快要求，双循环新发展格局对支付产业数字化提出更高要求，数据安全对支付产业数字化转型提出更严要求，需要支付产业蹄疾步稳、加快推进，尽快抢占数字化发展更多制高点。他强调，数字化发展过程中，保障数据安全至关重要。要依据数据重要程度和发生安全事件的影响范围，实施严格的数据分类分级管理，按照不同分类和等级实施不同程度的安全控制。建立支付产业数据生命周期安全管理和数据资产评估报告制度，掌握数据开发利用的具体隐患，对风险点及早实施干预。

链接

什么是法定数字货币？

法定数字货币，是由中央银行以数字方式发行的、有法定支付能力的货币，属于央行负债，具有国家信用，与法定货币等值。

中国人民银行推出的数字人民币名称为DCEP（Digital Currency Electronic Payment），DC指的是数字货币，EP指的是电子支付，即数字货币和电子支付工具。

此次央行发行的数字货币注重替代M0（流通中的现金），在功能、属性上与纸币相同。

数字人民币与支付宝、微信支付有哪些区别？

支付宝、微信支付是“钱包”，而数字人民币是里面装的“钱”。央行发行的数字人民币是法定货币，支付宝、微信支付只是一种支付方式，它们的效力不同。

央行数字人民币对应的是M0，是央行对货币持有者的无息负债，不需要通过银行账户即可实现价值转移。支付宝、微信等移动支付工具，本质上仍基于银行账户，在货币性质上属于M1（M0+企业活期存款）。

数字货币与支付宝、微信等支付工具信用背书不同，央行数字人民币的背书主体是国家信用，支付宝、微信等支付工具的背书主体是互联网企业或商业银行。（姚亚奇整理）

（本报记者 温源）

(责编：杨光宇)