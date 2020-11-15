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北京十大文化商圈联合开启惠民消费月活动

2020年11月15日07:10  来源：北京日报
 

本报讯（记者 李洋）昨天，第八届北京惠民文化消费季正式启动“京彩”文化商圈暖冬惠民消费月活动，朝阳大悦城、前门天街、华熙LIVE·五棵松、中粮·祥云小镇、隆福寺、工美大厦等十大文化商圈（场），将在未来一个月内推出一系列文化与商业融合的特色活动，以商业新场景和文化新消费满足市民文化生活需求。

文化和商业跨界融合是新时代消费升级与生活方式升级的产物，也是国家和北京相关政策引导的重要方向。此次暖冬惠民消费月是北京首次以大联合、大联动方式为文商融合的商圈（场）开展宣传推介。其间，专业性、互动性、趣味性强的文化活动以及现场抽奖、优惠券发放、折扣促销等促销活动将同时登场。

基于文化产业园区形成的文化商圈，多以高质量文化活动胜出。正在隆福寺展出的“境界·中国油画五老艺术展”就汇聚了詹建俊、靳尚谊、全山石、钟涵、闻立鹏共五位新中国培养出的第一代油画家的作品。位于亦庄的亦花园创意产业生态园，将于12月初在其凡·公益空间内举办《无中生有》跨媒体艺术展。2019年曾入围第70届柏林国际电影节的动画片《秋实》、拟冲刺奥斯卡奖的《新三岔口》以及《立秋》等动画短片的原画手稿将展出。

互动性强的活动也有很多。前门大街12月将举办首届国潮胡同夜游节。届时，国潮夜市、胡同秘境、国潮光影、汉服秀场将让冬季夜京城火热起来。12月18日，大族广场将开启智游唐潮——2020【科技+】穿越盛唐游乐汇。瞄准青年人群体的“活页青年文化节”将于11月26日至29日在朝阳大悦城举行。届时以艺术书展为主线的影片放映、艺术家分享会、创意工坊等将为青年人的冬日文化生活增添亮点。11月20日至22日，北京合生麒麟新天地将推出首届国风文化节。

围绕冬奥主题，北京工美集团将举办北京冬奥徽宝大师分享体验、北京冬奥会特许上新日、北京冬奥会会徽发布两周年等系列活动。华熙LIVE·五棵松将开启“华熙LIVE·HI-ICE冰乐园”活动。12月18日至2021年2月28日，中粮·祥云小镇将推出第六届冰雪季。

市文资中心相关负责人介绍，北京惠民文化消费季将引导更多商场等市场主体参与文化消费，支持各大商圈加强与文化企业合作，支持商圈从“竞争”转向“竞合”。市文资中心也将整合惠民文化消费电子券等资源，搭建全方位公共服务平台，支持各大商圈加强文化与商业的供需对接，让文化在赋予商圈新内涵的同时，给予文化产业新的发展机遇。

(责编：杨光宇)
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