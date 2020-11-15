原标题：北京“双11”期间快件处理量预计达3亿件

新华社北京11月14日电（记者阳娜）记者14日从北京市邮政管理局获悉，11月1日至12日，北京市累计处理快件2.4亿件，日均处理快件2000万件，较去年同期增长50.7%。11月11日至16日期间，北京市主要品牌企业预计累计处理1.4亿件快件，“双11”期间北京快件处理量预计达3亿件。

为全力确保邮政和快递服务网络运行稳定，北京全行业共增配临时分拨处理场地21.9万平方米、临时派送人员5135名，增加接驳车辆1408台；北京市1.8万组智能快递柜和740处末端共同配送服务站已全部投入使用。

据了解，新冠肺炎疫情发生后，邮政、快递企业有序复工复产，全力保障防疫物资运输寄递和居民基本生活必需品配送，加快畅通经济循环，努力满足民生需要。今年前三季度，北京市快递业务量17.4亿件，同比增长9%；投递量22.1亿件，同比增长9.4%；人均快递量106件，是全国平均水平的2.3倍。

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