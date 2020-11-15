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AI主播“双11”直播带货 业绩不输真人

殷晓圣、张璇

2020年11月15日08:58  来源：新华网
 

　　新华社杭州11月14日电 题：AI主播“双11”直播带货 业绩不输真人

　　新华社记者殷晓圣、张璇

　　“OMG！”“买它！”……“双11”期间，AI虚拟主播现身直播间，替代真人主播带货。AI主播形神兼备，声音、情绪、动作接近真人，不仅能听会说，还会跳舞、说唱，和千万名消费者实时互动、介绍商品。

　　业内人士介绍，直播已成电商等领域的标配，由于真人主播成本高、在线时间有限，由人工智能驱动的虚拟主播将成为很好的替代方案。

　　“双11”期间，飞利浦、欧莱雅、联合利华和欧舒丹等国际品牌使用了AI主播带货。飞利浦有6家核心店铺开通了虚拟主播功能，尝试真人与虚拟主播相结合，保证店铺直播间24小时不间断直播，延长了服务和销售时间。

　　“上线AI主播后，直播间每天的观看人数纪录都不断刷新，最高达到近8万观看人次。在某些核心指标上AI主播甚至和真人主播不相上下。”飞利浦天猫平台负责人向静说。

　　记者从开发AI主播的阿里巴巴达摩院了解到，这款主播融合了达摩院最前沿的认知智能和感知智能技术，其表情动作、直播内容可以根据直播情况实时变化。比如，当虚拟主播喊出 “OMG！”时，会配合展现相应的嘴型、表情和肢体语言动作，显示惊讶的神态。

　　在食品品牌三只松鼠的直播间，每当真人主播下播，一个可爱的短发卡通女孩就会接管直播间，熟练地向顾客介绍店里的各色坚果和零食。店里600多款商品，每件产品的特色、口感、优惠政策，她都介绍得头头是道。

　　“在虚拟主播的帮助下，11月1日到3日，我们完成了800万元的天猫直播销售额。”三只松鼠直播负责人刘书财说，AI主播的业绩几乎与一名真人主播相当。

　　刘书财透露，下一步计划借助达摩院技术孵化一批三只松鼠的IP卡通形象，成为未来的虚拟主播，探索公司品牌营销的更多可能。

　　达摩院智能服务团队负责人赵昆表示：“虚拟主播背后是一套复杂的算法和工程体系，涵盖了视觉、语音、自然语言处理等多模态融合算法，这是机器能够和人自然沟通的基础；未来，我们会继续将这套人机交互技术应用到金融、教育、医疗等领域。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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