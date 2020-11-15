第三季度巴西央行经济活动指数回升

新华社圣保罗11月13日电（记者宫若涵）巴西央行13日发布的数据显示，第三季度巴西央行经济活动指数环比增长9.47%，结束此前连续两个季度下跌态势，表明巴西经济正走出技术性衰退。

巴西央行经济活动指数被视为巴西国内生产总值走势的“风向标”。9月，该指数经季节调整后环比增长1.29%，至136.34点，为该数据连续第五个月环比上升。

受新冠疫情影响，今年3月和4月巴西央行经济活动指数大幅下跌，但自5月全国陆续恢复经济活动以来，该指数逐步回升。

巴西经济今年第一、二季度分别环比下降2.5%和9.7%。巴西国家地理统计局将于12月初发布第三季度经济数据。

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