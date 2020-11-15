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中国老年旅游市场潜力巨大 旅居养老日渐升温

王祖敏

2020年11月15日09:04  来源：中国新闻网
 

　　中新社北京11月14日电 (记者 王祖敏)2015年全国老龄办调查数据就显示，中国老年人每年旅游人数已占全国旅游总人数的20%以上。中国老龄科学研究中心老龄战略研究所副所长王海涛14日表示，当前和未来一段时间，健康活力老年群体对老年旅游服务的需求只会越来越强烈，度假住宅、康体疗养两大产品有望成为未来中国老年旅游的主流。

　　在当日召开的“实施积极应对人口老龄化国家战略”专家座谈会上，王海涛介绍称，截至2019年底，中国60岁及以上人口2.54亿。在这个规模庞大的老年群体中，绝大多数都是健康活力老年人，他们有时间、精力，也有一定的经济基础和提高自己生活品质的愿望，使得老年旅游，包括“候鸟”养老、旅居养老等逐渐成为其喜闻乐见的养老基本服务形式。

　　有业内研究者认为，按照每位老人一年平均旅游3次，每次消费1500元(人民币，下同)来算，中国老年旅游市场规模能达到近万亿元。王海涛称，由于老年人对价格比较敏感，在假期上限制性很小，他们往往成为节后错峰游主力，不仅形成了淡旺季旅游市场的“互补”，也直接扩大了旅游业淡季业绩增长的空间。

　　他表示，根据老年市场所体现出的“慢旅游”特征，度假属性的休闲产品是老年市场的主导产品，在老年市场对养生、保健、养老等旅游需求的刺激下，度假住宅、康体疗养两大产品有望成为未来老年旅游的主流。

　　“据中国老龄科研中心调查，目前我国城市空巢家庭已达49.7%，农村空巢和类空巢家庭达48.9%。随着空巢家庭规模的扩大、老年人空闲时间增多和可支配资金的自由，越来越多的老年人走出家门，像‘候鸟’一样四处度假旅游，‘候鸟式’旅居养老将成为老年人养老的一种方式。”王海涛说。

　　他认为，由于中国老年旅游服务市场还存在产品供给相对单一、软性服务和医疗服务欠缺、适老化配套设施急需完善、人文资源尚待开发、缺少信息化管理平台等问题，老年人的旅游消费需求远未得到满足。加上老年人应对强制购物和自费等现象时维权意识较低、沟通能力有限，很容易掉入不合理低价团的“陷阱”。因此，中国老年人旅游服务亟需积极引导，以形成规范的市场和健康的氛围。

　　王海涛称，对健康活力老年人的旅游服务，不仅关系着这一群体的晚年生活品质提升，在积极应对人口老龄化战略中也必然占据一席之地，需要在“十四五”时期更加关注，并做出适当的制度安排。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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