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财政部：RCEP协定顺利签署 货物贸易自由化成果丰硕

2020年11月15日14:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月15日电 （栗翘楚）据财政部网站消息，2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署。

RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。RCEP是全球最大的自贸协定，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。

RCEP协定作为一个现代、全面、高水平和互惠的协定，由序言、20个章节（主要包括货物贸易、原产地规则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等章）以及货物贸易、服务贸易、投资和自然人临时移动承诺表组成。

RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。

RCEP顺利签署，对增强各国疫后经济恢复、促进长期繁荣发展具有极为重要的推动作用。贸易自由化进程的进一步加快，将为区域经贸繁荣带来更大促进。协定的优惠成果直接惠及消费者和行业企业，将为丰富消费市场选择、降低企业贸易成本发挥重要作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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