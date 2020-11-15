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商务部：钟山部长代表中国政府签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）

2020年11月15日20:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月15日电 （栗翘楚）11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第四次领导人会议期间，商务部部长钟山代表中国政府与东盟十国及中、日、韩、澳、新西兰的贸易部长共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》。

RCEP包括20个章节，涵盖货物、服务、投资等全面的市场准入承诺，是一份全面、现代、高质量、互惠的自贸协定。货物贸易整体自由化水平达到90%以上；服务贸易承诺显著高于原有的“10+1”自贸协定水平，投资采用负面清单模式做出市场开放承诺，规则领域纳入了较高水平的贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等内容。RCEP协定还充分考虑了成员间经济规模和发展水平差异，专门设置了中小企业和经济技术合作等章节，以帮助发展中成员、特别是最不发达成员充分共享RCEP成果。

RCEP的签署标志着全球最大的自由贸易区成功启航，是东亚区域经济一体化新的里程碑。RCEP现有15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，意味着全球约三分之一的经济体量形成一体化大市场。这将有力支持自由贸易和多边贸易体制，促进国际抗疫合作，稳定区域产业链供应链，助推区域和世界经济恢复发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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