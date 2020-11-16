第二十二届高交会闭幕

本报深圳11月15日电 （记者吕绍刚）15日，为期5天的第二十二届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在深圳闭幕，45.1万人次观众到现场参会。
众多“十三五”科技成果亮相本届高交会，共有3349家展商参展展示高新技术项目9018个。其中1790项新产品和767项新技术为首次亮相。此外，本届高交会围绕“十四五”重点产业布局，着重展示战略性新兴产业、基础设施建设、数字化发展等方面的进展，并举办了一系列“十四五”重点产业相关论坛活动。
本届高交会有760家投资机构、近400家海内外科研机构、高校和创新中心参展。大会期间共举办各种高层次论坛、技术会议等活动176场，并进行356次项目配对洽谈活动，有效促进了各类创新资源的交流与融合。
本届高交会外国展商参展热情不减。24个国家和国际组织线下参展、29个国家和国际组织线上参展。其中，卢森堡、黑山、斯洛文尼亚、乌拉圭等国为首次参展。约3000家展商通过线上展馆参加在线展示，另有173家海外企业远程参展。大会期间，线上展会累计访问量超过200万人次。
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