金融辅导队 服务上门来（财经眼·小微融资新故事③）

中国银行济南分行金融辅导队与企业有关负责人查看原材料。

胡樟鉴摄

德州农商银行金融辅导队调研企业经营情况。

资料图片

为企业定制融资方案

“银行主动上门，帮企业解决资金难题，今年产值有望翻一番。”

从山东济南市主城区出发，驱车近两小时，便来到了位于济阳区新市镇的铭威农业科技开发有限公司。在这里，玉米秸秆等废料“摇身一变”，被加工成橡胶助剂、生物抛光料等高附加值产品，去年公司销售收入近5000万元。

去年，公司负责人贾宝坤盘算着如何让公司发展更上层楼，正巧有一件事触发了他建新厂房、扩大生产的念头。

旧厂环境、设备较差，连地面硬化都没做，一脚一个泥印子。有一次，一位海外客户来厂房实地考察，没走两步，皮鞋就变得灰不溜秋，客户立马就皱起了眉头。“当时真怕他转身就走了。”贾宝坤说，幸亏企业产品质量过硬，这才说服客户、拿下订单。

然而，要建设现代化厂房、扩大生产规模谈何容易。“企业平常靠着自有资金、找朋友借钱等维持经营，哪来那么多钱建新厂？”贾宝坤有些无奈。

没想过找银行贷款？“公司位置比较偏僻，平常埋头搞生产，没研究过怎么贷款，银行总不能主动上门‘送钱’吧？”他想想还是算了。

没想到，银行真的上门了。4月末，中国银行济南分行金融辅导队联系他，想上门看看。辅导队里不但有银行工作人员，还有律师、进出口保险公司员工、券商工作人员等。

可贾宝坤心中颇有疑虑：自己从没跟金融机构打过交道，这“金融辅导队”更是没听说过。他们来能做什么？

初进厂房，金融辅导队队长曹维国也犯了嘀咕：厂子这么简陋，公司经营能行吗？

没成想，通过当面交谈、现场参观、查看企业资产和财务状况，曹维国的印象有了180度转变：别看厂房不起眼，公司创新能力却十分了得，23项实用新型专利和2项发明专利、高新技术企业证书等摆得满满当当，产品更是供不应求，当地轮胎、医药龙头企业都是公司客户；公司生产模式节能环保，解决了秸秆处理问题，还能带动不少玉米种植户增收。这些都让他对企业前景充满信心。

而制约企业获得融资支持的原因，一是企业平时疏于同银行联系，二是缺少抵押担保。

听贾宝坤讲起他想建新厂的来由，曹维国拿定了主意：“我们这回主动上门，就是来为你们制定融资方案，帮助盖新厂房！”

缺抵押担保怎么办？“该公司是高新技术企业，拥有多项发明专利，符合中行‘科技成果转化贷’要求，可享受最高1000万元的信用贷款。”曹维国说。

如何进行风险控制？曹维国说，这种贷款充分用好当地扶持高新技术企业发展的有关政策，如果贷款发生损失，财政将给予30%补偿，银行放贷意愿更强。

此外，考虑到从企业新建厂房到产能充分释放大约需要一年半，传统一年期贷款不适应企业发展周期，曹维国将贷款期限扩展为3年，结合企业建厂资金需求提供800万元中期流动资金贷款。“加上企业部分自有资金，不仅能建新厂房，还能建设产学研基地，为企业在创新发展道路上再添把劲儿！”曹维国说。

好事多磨。贾宝坤以为事情落定了，没想到又出现波折。贷款办理过程中，发现企业未在有关部门“科技型中小企业评价系统”中备案，不符合贷款要求。得知这一情况，曹维国立刻帮企业完成“国家科技型中小企业”评价认定工作，并主动帮助企业财务人员报批授信材料。没过多久，800万元贷款便到了账。

“银行主动上门，帮企业解决资金难题，今年产值有望翻一番，金融辅导队确实管用！”贾宝坤说，金融辅导队还帮助公司与中国进出口保险公司达成合作协议，通过保险工具扩大出口份额；与中介机构沟通对接，商讨未来进行直接融资事宜，全面帮助企业解决资金难题。

记者采访曹维国时，他正计划着去已经建成的新厂房看看。“辅导工作不是一时的，我们会定期到企业走访调查，如果发现企业有新困难，我们还会继续帮助企业解决问题。”曹维国说。

帮企业提升管理水平

“金融辅导队帮助企业规范经营管理，还免费提供ERP企业管理系统。”

今年以来，像铭威农业科技开发有限公司这样享受到金融辅导队贴心服务、获得融资支持的企业还有很多。比如，恒丰银行推出“海洋牧场网箱贷”，先以信用放款方式支持企业建设智能网箱，项目建成后再追加办理网箱使用权抵押，并以企业获得的财政补贴及水产销售收入还贷；山东烟台市十二学教育科技有限公司是一家从事中小学网络教育的科技型小微企业，依靠人才优势获得“科技人才创业贷”等。

什么是金融辅导队？具体来说，就是由银行合理搭配不同岗位员工，一般由1名中层干部和2名业务骨干组建而成，并由有关部门从证券、保险、基金等金融机构选派服务专员进行配合，定点帮扶创新能力强、有发展潜力、融资需求迫切的民营小微企业，“一企一策、一问题一方案”，为企业量身定制个性化融资方案。目前，山东省共组建金融辅导队1969支，累计帮助8847家企业实现融资2254亿元。

贾宝坤说，金融辅导队带来的不只是融资支持。“以往，我们向农户收购秸秆时，有时采取现金交易，没有入账。金融辅导队一一指出了这类财务管理不规范、账务记录不全等问题，并帮我们规范和完善了财务管理制度。”他说。

对山东临清市辉华木业有限公司来说，金融辅导队也给企业经营管理带来了新变化。

公司负责人朱玉兰说，企业主要经营木材加工业务，去年实现销售收入1012万元，生意日渐红火，自己却多了烦恼：“公司壮大了，管理得跟上，原先家庭作坊式的管理行不通啊。”

建设银行聊城分行金融辅导队主动与企业对接，上门蹲点调研。看车间、查仓库、翻账目、谈情况……辅导队对企业有了全面深入的了解后，不仅为公司免抵押、担保提供100万元授信，还为朱玉兰送上了一份惊喜——为企业进行经营管理辅导。

“制订生产销售计划、规范固定资产和财务管理、健全员工激励约束机制……真没想到，金融辅导队帮助企业规范经营管理，还免费提供ERP企业管理系统，并仔细讲解、帮助我学习使用。”朱玉兰说，现在，公司采购、仓储、销售、资金、人事等管理都实现了数字化，“我用手机就可以查看和管理，效率高多了！”

“金融辅导队在满足企业融资需求的同时，还根据企业实际生产经营中的难题和诉求，有针对性地提供优化企业管理、信用培育提升和法律咨询等多元化服务，更好发挥金融对实体经济的支持作用。”山东省地方金融监督管理局有关负责人说。

企业实现数字化管理，管理能力提升，经营风险降低，受益的不只是企业。

“对银行而言，这有利于更好掌握企业生产经营状况，同时更加有效地控制贷款风险。”建设银行聊城分行行长李清华说，“辅导工作将根据企业生产经营变化和实际需求，不断完善帮扶方案，落实帮扶措施，助力被辅导企业持续健康发展。”

助企业享受政策优惠

“金融辅导队向我们详细介绍了一系列惠企政策，还帮我们申请和办理了相应优惠，减轻了企业资金压力。”

今年以来，为支持疫情防控和复工复产，多项惠企政策接连出台。积极推动政策落实，帮助符合条件的企业应享尽享优惠政策，也是金融辅导工作的重要内容。

朱玉兰说，企业平时忙于生产经营，对一些惠企政策了解不多，不清楚如何办理。“金融辅导队向我们详细介绍了企业税费减免和缓缴、水电费用减免、财政贴息、降低企业融资担保费率等一系列惠企政策，还帮我们申请和办理了相应优惠，减轻了企业资金压力。”朱玉兰说。

在实践中，金融辅导队发现，有的民营小微企业对优惠政策关注度不够，也缺少专业金融人才。“针对这一情况，金融辅导队要当好政府部门和企业间的联络员、宣讲员、辅导员，变‘企业找政策’为‘送政策上门’，让惠企政策落实到位。”李清华说。

金融辅导过程中发现和积累的有效经验，也推动了有关部门进一步提升服务水平。

威海市针对当地中小海产品企业库存价格波动大、贮存难、变现难等情况，积极推动金融辅导队与威海国际海洋商品交易中心合作，引入其作为第三方监管机构，对辅导企业海产品库存进行专业化、可视化动产质押管理，同时引进当地渔业龙头企业作为回购方，一旦辅导企业出现经营风险，回购方第一时间按押品估值72.25%买下押品直接生产加工。通过这种方式，有效降低贷款风险，累计为11家企业发放动产质押贷款约7000万元。

此外，山东省地方金融监管局开发上线金融辅导系统，提供政策解读和培训、金融产品咨询、辅导案例推介等服务，让金融辅导更高效。目前，该系统还实现了辅导数据实时提取、企业融资对接和监测、调度督导评价等功能，更好推动金融辅导工作见实效。

“下一步，将继续深化政府部门、金融机构和企业间的沟通合作，进一步优化企业融资环境。”山东省地方金融监管局有关负责人说。

山东银保监局有关负责人说，今年以来，山东银行业在提升小微金融供给、畅通对接渠道、降低融资成本等方面取得积极成效，上半年银行普惠型小微企业贷款余额6307.04亿元，较年初增加1220.6亿元。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 18 版）

(责编：白宇)