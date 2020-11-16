各大电商成交总额逾7000亿元 “双11”又让世界“惊掉下巴”

图为11月12日，在浙江杭州未来科技城学术交流中心，大屏幕显示阿里巴巴旗下天猫“双11”成交额超过4982亿元。

新华社记者 黄宗治摄

朱慧卿作（新华社发）

11月的中国消费市场“火”得不行！第三届中国国际进口博览会万商云集的火热盛况还在眼前，一年一度的“双11”购物狂欢节又火爆登场。

美媒报道称，今年的“双11”购物节，中国各大电商平台提供了超过1500万种商品打折售卖，这些产品来自超过14万个品牌，其中包括6万多个国际品牌。在全球疫情阴影仍未消退、世界经济面临不确定性的当下，这场全球最大规模的网上购物嘉年华如约而至，并使天猫、京东等电商平台再次创造刷新纪录的成交额。如外媒所言，通过这场狂欢，全球商家迎来“回血”机遇，世界经济获得复苏动力，国际社会看到中国经济发展的好兆头。

中国市场奔腾涌动的热潮，为疫情阴霾之下的世界经济带来融融暖意。

“不只是打折购物盛会”

今年“双11”购物节来临之前，美国艾睿铂咨询公司发布的一项调查结果提前“剧透”了中国消费者的高涨热情：96%的受访者打算参与今年“双11”活动，39%的受访者将在今年增加支出。

11月11日当天，随着一个个创造纪录的数字接踵而至，各大外媒纷纷惊叹中国的消费热度。

“22.5亿个订单”，德国《明镜周刊》网站报道称，截至11月11日晚11时，仅天猫“双11”活动的物流订单就突破22.5亿个订单，相当于2010年中国全年快递量的总和。美国有线电视新闻网（CNN）引述阿里巴巴的统计数据称，截至11月11日0时30分，天猫“双11”销售额已达到3723亿元人民币，打破去年“双11”全天创下的纪录。最终，今年“双11”各大电商成交额突破7747亿元，与往年相比实现大幅增长。

除了惊人的数字，走到第12个年头的“双11”在今年呈现出诸多“新花样”，也为外媒所津津乐道。

英国广播公司（BBC）刊文指出，为了迎合中国消费者日益增长的需求，今年的“双11”购物节在11月1日至3日就已掀起一场网上销售热潮。美联社也注意到，中国电商平台延长了今年“双11”购物节的时间，希望以此提振销售，帮助商家应对新冠肺炎疫情的影响。

在拉长战线的同时，今年“双11”购物节中还出现了形式更为丰富的促销活动。美国《福布斯》报道称，众多中国电商纷纷采取多阶段、多样化的促销战略，进一步拉动了民众的消费热情。预售和直播等模式的推广，也成为促进交易增长的重要动力。

美国消费者新闻与商业频道刊文指出，直播已经成为“双11”购物节的关键一环。一些今年首次参加中国“双11”购物节的美国公司也选择通过直播来推销商品。

“不只是促销：‘双11’正在中国引入新的购物体验”，美国全球市场研究公司官网以此为题刊文称，而今的“双11”不再只是一场打折购物盛会，参加该活动的数字巨头开始利用直播、新产品发布和新颖技术，提升消费者参与度和购物体验。外媒认为，中国消费者对科技创新的接受速度比西方要快得多。科技改变生活，这是对中国人生活方式转变的最好诠释。

“消费意愿走强的标志”

对外媒而言，一年一度的“双11”购物节之所以值得关注，一个重要原因是其为观察中国经济提供了一扇重要窗户，不断刷新的交易额背后是中国强劲的消费潜力和澎湃的市场活力。

如CNN所言，今年的“双11”购物节较之以往又多了一层新的含义，巨大的销售额体现出中国经济正在摆脱新冠肺炎疫情的影响，逐步走向复苏。各大电商平台出色的销售业绩展现了中国消费者强大的购买力，也反映出中国政府对于新冠肺炎疫情的应对科学有效。

“‘双11’将是一个很好的指标，表明中国整体市场的健康程度。”美国市场观察网站引述分析人士观点称：“目前中国市场似乎在高歌猛进。”

10月下旬，中国国家统计局公布的捷报让疫情阴霾下的世界信心大振：中国三季度GDP同比增长4.9%，前三季度经济增长由负转正。不到一个月，中国“双11”购物节交出的优异“成绩单”再次让世界看到全球第二大经济体的成色。

路透社指出，今年的“双11”购物节可被视为中国消费者消费意愿走强的标志。这场购物盛宴彰显出中国从疫情阴影当中走出来后，其消费与经济重振的潜力是巨大的。

在彭博社看来，“双11”购物节是截至目前中国后疫情时期经济复苏的“最好晴雨表”，不仅预示着中国消费者的回归，还是中国经济的好兆头，为消费支出促进中国经济发展提供了进一步的证据。

10月下旬召开的中共十九届五中全会提出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局。外媒认为，由于全球需求在未来一段时间内可能仍将受疫情影响，增加国内消费将是中国经济更加自立的关键。今年“双11”购物节的销售暴涨表明，中国人数达4亿的中产阶级已做好了消费准备。

韩国纽西斯通讯社称，以“双11”购物节为契机，中国正在进入新消费时代。《印度教徒报》认为，“双11”网上购物的繁荣景象显示出中国努力把国内消费提升为经济增长驱动器的关键。

“中国的许多商家已在疫情期间转向网上销售，一些新零售模式已蓬勃发展。”新加坡《海峡时报》引述评级机构惠誉国际的判断称：“在更快线下复苏和线上购物节共同提振消费者支出的支撑下，中国的消费和零售市场很可能将在强劲（的第四季度）中走完这一年。”

“全球供应链动了起来”

与刚刚落幕的第三届进博会一样，“双11”购物节向世界展示了中国庞大的购买力。这对于全球企业来说，意味着难以抵抗的吸引力。

《福布斯》杂志指出，“双11”购物节正在走向全球化，成为各国零售商踊跃参与的一场全球营销活动。韩国KBS也称，包括韩国企业在内的全球企业都在密切关注中国内需市场复苏动向，并希望持续扩大在世界最大消费市场中国的销售版图。

数据显示，今年有2600多个新品牌、120万款进口新商品通过天猫国际首次参加“双11”购物节。11月1日至11日中午12时，天猫国际进口商品成交额同比增长47.3%，其中180个海外品牌成交额过千万元。

BBC直言，“抓住中国市场”已经成为越来越多海外品牌的共识，它们纷纷全力奋战，不惜出动各种运力跨境调货，在11月11日当天给消费者带来优惠。

在美国《华盛顿邮报》看来，“双11”不仅是中国的节日，更是世界的节日。当全球大部分地方还在疫情中苦苦挣扎，欧美正处于第二波疫情高峰，中国成了全球唯一的主要增长引擎。各国企业都指望中国消费者帮它们“回血”。

“中国几乎所有主要消费领域现在都已恢复增长。”美国《华尔街日报》刊文称，在新冠肺炎病例激增抑制美国和欧洲需求的情况下，中国正支撑美国企业应对这一局面，中国恢复常态对美企来说更加重要。

美国市场观察网指出，作为一年中最繁忙的网购节日之一，“双11”购物节的规模和范围不断扩大，将为疲软的全球市场注入强心剂。随着中国人的购买力不断上升以及上网人数日益增多，对谋求在蓬勃发展的互联网和电子商务领域获利的投资者而言，“双11”购物节凸显出诱人的增长机遇。

“双11”购物节是一个缩影。作为疫情之后全球唯一实现正增长的主要经济体，中国加快形成“双循环”新发展格局，坚持推进更高水平对外开放，为全球经济复苏提供了新动力。如英国《金融时报》所言，近几个月来，在欧洲各国企业努力摆脱国内持续经济拖累的同时，来自中国的强劲需求推动了它们的发展。

《福布斯》杂志也称，由于中国市场消费需求旺盛，许多海外品牌借力中国市场迎来转机，全球供应链“动”了起来。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)