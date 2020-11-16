上市三年业绩连降 永悦科技掌权人欲“出逃”

“股东本是同林鸟，大难临头各自飞”。

这不，在业绩不断下降的情况下，有家公司的实际控制人就选择了“走为上策”。

11月10日晚间，永悦科技股份有限公司（下称“永悦科技”）发布公告称，公司控股股东、实际控制人等将17.11%的股权以6.16亿元转予江苏华英企业管理股份有限公司（下称“江苏华英”），并愿意不可撤销地放弃所持上市公司的表决权。

此次转让将导致永悦科技的控制权发生变更：受让方江苏华英将成为上市公司控股股东，江苏华英的实控人陈翔将成为上市公司的实际控制人。

控制权或易主

具体来看，永悦科技一方参与本次转让的是控股股东、实际控制人傅文昌、付水法、付文英，以及持股5%以上的大股东陈志山，交易对方为江苏华英，后者将以12.89元/股的价格受让17.11%的股权，交易作价6.16亿元。

据悉，“家族型企业”永悦科技目前控股股东、实际控制人为傅文昌、付水法、付文英和付秀珍。其中，付水法与傅文昌、付文英、付秀珍为父子/女关系，付文英、付秀珍与傅文昌为姐弟关系。

股权转让完成后，傅文昌等人的持股比例将下降至23.08%，江苏华英将持有17.11%的股权。记者从天眼查获悉，成立于2017年的江苏华英主要从事企业管理及咨询；企业收购、兼并、资产重组咨询及服务等，实控人为陈翔，后者拥有对两家企业的控制权。

同时，傅文昌家族也明确表示出了“让贤”的决心。

根据公告，傅文昌等人承诺股权成功转让后将不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权。届时，受让方江苏华英将成为上市公司控股股东，陈翔将成为上市公司实际控制人。

上市公司还表示，交易双方的《股份转让意向协议》仅为原则性框架协议，具体转让事宜尚需根据情况进一步洽谈，最终以签署的正式《股份转让协议》为准。

而至于转让的原因，永悦科技在公告中表示，上市公司创始人付水法因年纪较大已无力参与公司的经营管理；另外，控股股东傅文昌和付文英目前股票质押比例较高（傅文昌的质押比例为59.9%，其中一笔质押贷款将于2020年12月到期，付文英质押比例为64.24%），面临较大的资金压力。

业绩由盈转亏

除了上述原因之外，上市公司的基本面或是实控人选择“出逃”的原因。

公开信息显示，自2011年成立以来，永悦科技主要从事以高分子合成材料——不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售，并于2017年6月登陆A股市场，上市也才三年多时间。

实际上，在上市之前，公司的业绩也算不上“亮眼”。2016年，永悦科技的营业收入为5.33亿元，甚至不及2014年的收入（5.54亿元），净利润也同比略低于2014年。

此后，公司在2017年和2018年总收入略有上升（净利润一直下滑），到了2019年，营收和净利则双双下滑。永悦科技表示，在2017年底国家出台“限塑令”及2018年年初美国对公司下游客户人造石英石反倾销后，不饱和树脂行业整体的产销量下滑较为严重，也对公司产生了一定的冲击，造成净利润下滑。

从数据上看，上市公司面临的这场困境仍在持续。

根据最新财报，2020年前三季度，永悦科技实现营业收入2.55亿元，同比下滑28.59%，净利润首次由盈转亏，为-0.02亿元，较去年同比大幅下滑109.44%。公司还提示称，因下游客户产销量下降，公司获取订单水平均不及预期，预计2020年年度报告归属于上市公司股东的净利润比去年同期可能出现较大幅度下滑。

此外，2020年10月，因“15万吨/年废矿物油综合利用项目”这一募投项目未能列入泉州十三五危险废物防治规划范围，永悦科技已宣布终止这一项目的实施。

如今，一手打造出的永悦科技的傅文昌家族决定交出控制权，新任掌权人将如何力挽狂澜，目前仍是一个未知数。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)