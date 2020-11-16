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收购民丰化工，振华股份主动背“包袱”？

2020年11月16日07:52  来源：人民网－国际金融报　
 

11月13日，振华股份发行股份购买资产上会，接受证监会并购重组委的审核。

具体来看，振华股份拟通过发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权，标的资产定价为4.39亿元。交易完成后，民丰化工将成为上市公司全资子公司。

《国际金融报》记者发现，标的公司虽然在铬盐行业深耕多年，与上市公司处于同一行业，有助于释放产业协同效应，但是标的公司近年业绩表现并不理想，且负债压力较大。

盈利能力严重下滑

据悉，民丰化工主要从事基础化学原料制造，主要产品有铬盐系列，装置产能为10万吨/年，以及铬盐深加工产品。

2018年-2019年以及2020年前5个月（下称“报告期”），民丰化工实现的营业收入分别为11.45亿元、10.99亿元、3.55亿元，净利润则分别为1527.71万元、662.72万元、-1571.39万元，近年来收入和净利润双双下降，2019年的净利润同比下滑56.62%。

这一业绩下降，从公司主要产品的销售单价下滑就有所体现。其中，公司核心产品铬的氧化物在今年前5个月的单价为16221.93元/吨，去年则为18083.85元/吨。

公司也曾指出，近年来主要原材料价格趋势走弱，产品端价格无法得到支撑，这是导致公司业绩下滑的原因之一。

此外，全球经济仍处于筑底企稳尚待回升的阶段，下游需求有所萎缩，2020年以来由于受新冠肺炎疫情停产停工的影响，产品需求进一步紧缩；且国内市场进入产能出清阶段，各厂家压价清库存保生产，价格竞争加剧。

然而，记者对比同行业可比上市公司发现，民丰化工的下滑程度远超其他公司。

2019年，同行业可比上市公司中盐化学、红星发展和振华股份净利润同比增长率分别为2.96%、-34.83%、-5.92%，而民丰化工在2019年的净利润同比下滑了56.62%。此外，振华股份近年来的收入规模约为14亿元，与标的公司差距并不算大。

那么，为什么民丰化工业绩下滑程度如此大？

更为重要的是，本次交易没有设置业绩承诺。那么，民丰化工未来是否存在业绩持续下滑的风险？

负债累累

报告期内，民丰化工的资产负债率分别为82.46%、82.98%、83.76%，资产负债率始终超过80%，且还持续小幅增长。与同行公司相比，民丰化工的资产负债率也远高于同行业可比上市公司。

如2018年-2019年，振华股份的资产负债率分别为8.36%、9.71%；红星发展的资产负债率分别为28.93%、31.02%；中盐化工的资产负债率分别为57.53%、57.8%。

对此，公司指出有两方面的原因：一方面，民丰化工生产装置投建过程中，股东权益性投入相对有限，主要依靠其自身债务性融资筹集所需资金；另一方面，民丰化工为非上市公司，融资渠道有限，日常运营资金也主要来源于债务融资，因此其资产负债率一直较高。

记者查阅民丰化工财务报表发现，其债务主要来源于短期借款、应付票据和应付账款，而其历年的短期借款均超过6亿元。

公告显示，截至2020年5月31日，化医集团及其关联企业对标的公司提供的借款合计金额为2.32亿元，由化医集团提供担保的借款金额合计为5.55亿元，合计为7.87亿元，未发生逾期。

这意味着，收购民丰化工完成后，振华股份的负债将大幅增加、流动比率有所降低，短期内还需要偿还债务。这是否会影响上市公司整体的资产质量？

据披露，截至目前，上市公司可随时动用资金以货币资金及交易性金融资产（理财产品）计，共4.24亿元；截至2020年5月31日，民丰化工账面共有货币资金1.3亿元；假定按照《资产购买协议》之约定，交割完成后1个月内偿还化医集团及其关联方借款2.32亿元后，上市公司及标的资产合计尚有约3.22亿元资金储备。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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