“双11”大考下的从容与压力

“车在前面那个路口又坏掉啦！”快递员赵毅（化名）拎着一个大塑料箱子走向网点，约一刻钟后，他换了一辆新车再次出发，车篮子里放了一个包裹，车踏板上垒了一个纸箱和两个编织袋，车后座上还绑了七个纸箱子。

11月7日，今年第一波“双11”接近尾声，但赵毅所在的快递网点所需运送的快件量仍是平时的两倍。

“分流只是拉长了战线。”网点的老板钱尔（化名）称：“往年‘双11’大家都心照不宣，从12号开始，熬过一个星期，再长一点就挺过10天，但今年‘双11’从1号就开始，前期不知道到底会有多少增量，人员没有及时到位，感觉有点措手不及。”

据悉，今年“双11”与往年最大的不同在于，今年分了两波售卖期，第一波从11月1日至3日，11月11日为第二波，但多位快递从业者向《国际金融报》记者表示，并不觉得今年“双11”分两波起到分摊压力的效果。钱尔负责的网点从11月2日开始便进入高峰期，当天件量超过了8000件，比平时翻了一番，3日9000多，4日和5日日均1万多，随后开始回落。

不过，随着快递行业全链路管控逐步发展成熟，快递网点的抗风险能力也在年年提升。钱尔坦言，今年第一波业务量超过了预期，不少网点都出现了积压的情况，但好在公司有应急预案，并没有出现爆仓的情况。

通过采访多个不同岗位的快递行业人员，记者发现，自动化让快递分拣效率提升，快递公司转运中心的产能提升，在科技力量的赋能下，快递人面对爆仓风险的确是更从容了，但每年都在增长的业务量导致他们身上背负的压力并没有减小。

从2010年“双11”期间的1000万件到2019年“双11”的23.09亿件，十年间，“双11”期间的全国快递量增长超200倍。申通快递上海转运中心经理汪秋贵称，每一年高峰期的量，到了下一年可能就是常态化的量。据国家邮政局预测，今年“双11”期间，全国日均快递业务量预计将达到4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

为应对“双11”的特殊情况，租场地、招临时工必不可少。钱尔负责的网点平时有30多个人，近期扩到50多人，即便如此，为了把每天的快件清空，派送员们往往要工作到凌晨一两点。“我这个网点每天进来的快件当天一定要清空，不然第二天快件塞不进去。”钱尔表示。

但能招到足够的临时工已是幸运。另一家通达系网点老板孙山（化名）在接受记者采访时坦承一直人手不够，他从10月份就在为“双11”招人，直到现在也没有招到。

招人难与今年激烈的价格战和市场争夺战有关。就从近期数据来看，今年9月，四家公司快递产品的单票收入虽然环比8月有所增长，但同比来看，均出现了不小程度的下滑。

“价格战打的越厉害，受伤害的肯定是末端。”钱尔称，总部降派费，网点若想不亏钱，只能把快递员的工资往下降。孙山则给记者算了一笔账，发市内快递，一件快递除去面单费、发货费、派件员费用，网点能赚到一块钱已经是不错了，如果工资不高，没有人愿意来干，但提高派送费，网点则不赚钱。

而对快递公司总部来说，不加入这场竞争，则意味着被淘汰。在2019年，很多二三线快递公司纷纷倒下，全峰快递、国通快递、如风达快递等陆续离场；2020年，前有顺丰成功拿下一定的市场份额，后有极兔速递、京东众邮来势汹汹，压价竞争愈演愈烈。

“价格战打到这个份上，不再铆铆劲就被边缘化了，被淘汰了，被吃掉了。”钱尔直言：“你不努力，市场份额一旦开始萎缩，就离死不远了。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)