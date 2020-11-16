人民网>>财经

客流大增业绩大涨，实体商业共享“双11”盛宴

2020年11月16日07:53  来源：人民网－国际金融报　
 

“躲得了线上，没躲得了线下。”11月12日，在上海浦东某大型商超内，一名消费者这样向《国际金融报》记者表示。

11月11日深夜，各大电商平台公布战报，成交额刷新纪录。和线上平台相对应的是，在此次的“双11”盛宴中，实体商业们一样飙出了“高声浪”。从前期的预热到后期实实在在的让利，实体商业积极拥抱全渠道，更是将直播搬进了门店。

不少消费者直言，好不容易忍住没在电商平台“剁手”，没想到还是在实体门店里“贡献”了。

对于实体商业来说，今年的开局格外特殊。因受年初疫情的影响，一些百货乃至大型购物中心客流大量下滑，随之而来的是大量品牌门店关闭，实体商业的经营业绩也受到影响。

在不少业内人士看来，此次的“双11”不仅仅是线上企业的一次集体“狂欢”，也是实体商业们急需的一波促消费机会。从目前的表现来看，“双11”确实见证了实体商业从年初到现在的加速回暖。

准备 线上线下提前应战

后疫情时代的首个“双11”来临，实体商业紧抓机遇，线上线下全渠道布局，展现出了积极参与的态势。

线上平台，今年消费者们的热情从11月1日起就已经被搅动。线下来看，“双11”的战火早已燃起，不少商业综合体抛出了众多优惠活动，并全面拥抱线上，展现出了积极参与的态势。

今年10月21日，百联集团就召开了“双11”的大会，旗下百联股份更是对外宣布首次深度参与天猫“双11”，为此打造的“超级11.11”活动也同步启动。据悉，百联股份此次集合了百货、购物中心、奥特莱斯等三大核心业态共33家门店全线参与。其中，将奥特莱斯搬到线上更是百联集团的一次创新。与此同时，百联股份还配套了诚意满满的回馈活动——“双11”期间，百联股份旗下33家门店全场5折起、亿元红包、满赠劵补贴、消费礼券、直播好礼等惊喜活动都接踵而至。

差不多时间，银泰百货也早早宣布启动“双11”。据称，今年，除了买买买，银泰强化了吃喝玩乐享的消费体验。武汉、杭州、宁波、合肥领衔，全国各大城市银泰门店也会落地丰富多彩的嘉年华，让更多的消费者能够参与到“双11”中来。且在“双11”前夕，银泰全国八成门店还上线了定时达，最快1小时就能送到家。与去年相比，活动覆盖城市更多了，速度更快了，消费者在银泰能感受到的服务和体验也更好了。

同样作为传统业态，大卖场们也“当仁不让”。在接受《国际金融报》记者采访时，永辉超市方面即透露，10月23日，其即开启相应的“双11”预热。“永辉超市与海量品牌商深度联动，打造主会场+游戏/抽奖+预售专场+品牌会场，并在线上线下多营销渠道齐发力，万券齐发、游戏券包、天天抽奖、爆品秒杀、超级活动日、预售抢先、邀请有礼等一大波福利目不暇接，力度空前。”永辉超市相关负责人称，伴随数字化转型与品牌年轻化战略的推进，今年永辉超市“双11”的亮点重点体现在线上线下全渠道联动，互动游戏的营销新玩法，以及新品牌业态展现的青春力量。

对此，有业内人士向记者表示，后疫情时代的首个“双11”，将在恢复经济、提振消费方面被赋予更加重要的意义，被视作撬动中国内循环的重要“支点”。在此背景下，线上线下今年提前全面布局，且创新参与方式，都希望在提振消费端发力。

表现 客流增加战绩亮眼

在“双11”的火热购物氛围带动下，向来谨慎的实体商业们也纷纷公布了战况。

记者注意到，在前期全面应战的背景下，今年实体商业们的“双11”表现一样格外突出，这在被拉长了的战期之初即开始。

银泰百货方面告诉《国际金融报》记者，进入疫情后最大的消费季，银泰百货迎来客流、销售双增长。“双11”第1天，银泰百货接待的顾客人数与去年相比增长了近三成；此外，银泰喵街30000张吃喝玩乐券被秒空，仅奶茶就售出了18万杯。10月21日-11月1日期间，银泰喵街定时达订单是去年的3.7倍。其还表示，“双11”期间，银泰百货为品牌商家也带来了最好的增长机会。10月21日-11月1日期间，银泰百货诞生了26个销售超过100万的“爆款单品”。

11月12日傍晚，银泰百货方面提供给记者的“双11”最新战况显示，“双11”期间（11月1日-11日），其线上线下齐爆发，其中线上销售尤其亮眼：增长达65%，喵街定时达订单更是去年的3倍，呈现“新零售速度”。今年“双11”，银泰的化妆品消费呈现快速爆发，截止11月12日0点，已经诞生了4个销售破千万的单品，70个销售破百万的单品，其中九成是化妆品。

永辉超市也已经于11月13日早间公布了自己的“双11”成绩单。据称，11月6日至11月11日，永辉超市线上单量突破400万单，GMV突破3亿元，同比去年增长1.5倍。此外，“双11”期间，永辉超市玩转社交营销，上线了多款创意互动活动，在“回顾您的2020年买菜账单”、“天天领现金”两款互动游戏中，共计参与人次达65万，互动次数超500万。

实体商业中的小业态一样获得了“双11”带来的强劲流量。据全国连锁便利店——便利蜂提供的数据，今年消费热情不只固定在电商渠道，“双11”当天，北京、南京、苏州、深圳等一二线城市客流同比增长超40%。同时，随着全国家庭应急物资储备建议清单的推出，不少门店的相关产品销量在“双11”这一天实现翻番。据便利蜂洞察部门调研，大力度折扣是97.6%消费者加入“双11”狂欢的首要理由。

特点 直播带货促进消费

和过往相比，今年“双11”期间，传统零售商们的一大特征便是加码直播。

事实上，实体商业并非首度全面参与“双11”，早在数年前，在线上线下日趋融合的大背景下，各大实体业态即开始主动拥抱，全渠道联动。不过，记者注意到，与往年大有不同的是，今年“双11”期间，传统零售商们还纷纷加码直播，让这一最新的购物形式走进商场。

百联集团在“双11”前就告诉记者，旗下第一医药会联合拼多多及各大品牌供应商带来7场直播，让消费者享受“双11”会场爆款低至2.5折的超级优惠。

据联商网报道，此前的11月7日、8日、11日，步步高集团董事长王填和集团党委书记、总裁陈志强，集团高级副总裁、超市业态总经理王湘杰即亲自下场做起了主播。据称，采用“高管+员工+达人”的直播矩阵，其创下了三场直播线上销售额共高达3.3亿元的新高度。其中，王湘杰单场直播销售额高达1.26亿元，当天实时在线观看人数达到26万人次，获得点赞数超2160万。

银泰方面也向记者表示，今年“双11”，其有4740位导购通过4000场新零售直播，让用户随时随地了解到所在城市门店动态，第一时间获取时尚资讯。“云追星”也成为年轻人为爱豆应援的全新方式，在银泰百货直播间和社交平台，有超过千万名粉丝参与在线应援，热闹场面堪比过年。据称，11月10日-11日的一场跨夜直播，银泰百货首位虚拟“爱豆”银小泰在直播间C位出道，一举斩获5.5万人次围观，近20万人次点赞。

来自拉勾的数据显示，自今年9月底开始，拉勾招聘上网红主播相关职位发布量就开始出现增长，至10月8日达到峰值，“双11”的主播招聘热较去年提前了1周。此外，今年自10月13日起，拉勾招聘上“网红”“主播”“艺人”“演员”等关键词搜索指数开始呈现上升趋势，至10月21日达到顶峰，是日均搜索指数的2.4倍。

联商网高级顾问团成员王国平告诉《国际金融报》记者，今年直播渠道的增长较快，原因在于基数低以及热度高，流量涌向了这一赛道。不过，他也表示，相较而言，直播对商超的提振较大。“第一，超市采用直播形式是对存量客户进行转化，增加直播渠道销量。第二，线上直播赛道本来的增量也会被超市分流，所以整体是提振的，但是增量明显增利不明显”。

王国平还指出，直播会是线下增量的一个渠道，但不会是主力，因为线下也没办法持续不顾一切烧钱。在他看来，“双11”期间，实体商业于直播方面的尝试，是意在跟着直播大势一起分享流量，防止直播流量被独揽、培育出强劲对手。

行业 实体商业强势回暖

随着消费的持续回暖，实体商业全年的业绩表现也将得以好转。

今年上半年，因为受到疫情影响，多个实体商业的业态表现并不靓丽。一季度，为防控疫情，减少人流和接触，很多购物中心、百货均采取了暂时关店或缩短营业时间的举措。此外，不少百货还采取了为商户减免租金的举措，多重因素叠加下，今年上半年尤其一季度，百货的业绩较为低迷。

以王府井为例，受新冠疫情等因素影响，其一季度营业收入、净利润同比大幅下滑。报告期内，王府井实现营收15.20亿元，同比下滑78.79%；归属于上市公司股东的净利润亏损2.02亿元，同比下滑150.16%。

不过，这样的态势此后已经逐步恢复。来自普华永道发布的报告显示，受疫情影响，2020年上半年度，中国零售总额为17.2万亿元，同比下降11.4%，其中第一季度大幅下跌19%，第二季度跌幅收窄至3.9%。

有业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，此次各实体商业的“双11”喜报反映了一个情况：消费仍在持续回暖中。

一位不愿具名的零售行业人士表示，在部分市场，线下场所还处于流量管控阶段，所以，实体商业的业绩空间还未完全释放。对于实体商业来说，叠加多个节日，四季度一直是传统销售旺季。“双11”过后，圣诞以及元旦，也是属于线下商业的“促销盛宴”。

“目前消费都在恢复，一个是环境，还有一个是消费力提升。”王国平告诉记者，当前，中端以及中低端的消费正处于恢复中，而中高端则一直很强劲。因此，其看好实体商业的全年业绩表现，和上半年相比，全年表现会有所好转。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved