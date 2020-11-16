麻辣财经：全球经济复杂分化，K型如何走向V型？

谈论经济走势，我们经常说“V型”“L型”“W型”等，可能您会问，“K型”是啥意思？简单理解的话，“K型”是指全球经济的复苏分化在加剧，比如不同区域国别之间、股市和实体经济之间、不同行业之间等等，可能有的往上走、有的往下滑。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，世界经济复苏艰难曲折。根据国际货币基金组织10月份的预测，2020年全球经济将萎缩4.4%。

后疫情时代世界经济走向如何？在日前举行的中国发展高层论坛2020年会上，与会嘉宾就“世界经济复苏：如何从K型走向V型”这一话题进行了讨论。

积极寻求最大公约数，推动世界经济复苏

国务院发展研究中心原副主任王一鸣分析，总体上，发展中经济体因财力和医疗条件限制，受疫情冲击更大，随着感染人数快速增加，经济前景可能进一步恶化。在发达经济体内部，不同国家应对疫情的政策存在差异，经济复苏也不尽相同。

经济复苏结构性差异还体现在不同行业和领域，相对于劳动密集型产业的下滑，新兴科技公司营业额和利润大幅上升，技术和数据的优势更加凸显，市场集中度进一步提高。

此外，收入差距也在进一步拉大。疫情对低收入群体造成更大冲击，而对家庭财富影响较小，加之宽松货币政策推升金融资产价格，实际上推高了高收入群体的财富水平。“疫情后的‘K型’复苏，进一步加剧社会不公，有可能强化本已上升的保护主义、民粹主义倾向。”王一鸣说。

国家金融与发展实验室理事长李扬认为，疫情发生之后，一些发达经济体利用其储备货币发行国的特权，施行货币扩张战略，全球流动性因此而长期泛滥，“流动性长期泛滥，引致利率水平长期下行，全球陷入超低利率和负利率陷阱。广大非储备货币发行国包括发展中国家，既受流动性泛滥之苦，又受本币汇率剧烈波动之冲击。”李扬说，源源不断的货币资金，绝大多数都没有进入实体经济领域，而是滞留在金融和其他流通领域。

“当前，新冠肺炎疫苗研发尚未完成，冬季全球疫情卷土重来，越来越多的贸易和投资限制，以及地缘政治不确定性，全球经济将面临艰难复苏之路。我们比以往任何时候都需要更强有力的国际合作。”王一鸣认为，接下来应加强国际抗疫合作、加强宏观政策对话、共同推动绿色复苏、加快推进数字化转型。加强宏观政策对话方面，应充分利用多边平台，积极寻求最大公约数，在政策协调上相向而行，共同维护全球产业链供应链稳定，化解金融风险和各种债务风险，促进更加均衡、公平、包容的经济复苏。

李扬认为，当务之急是全球一致行动，迅速阻断疫情的蔓延之势。此外，也需要通过供给侧结构性改革，促进实体经济逐渐恢复活力；对于全球债务的无节制膨胀采取有效的约束措施，进行有效的国际协调，为全球长期减债做好准备。国际金融协会此前发布的报告显示，受疫情封锁影响，今年一季度全球债务跃升至创纪录的258万亿美元，同时负债水准持续上升。

还有嘉宾认为，疫情为应对气候变化、推动绿色转型等可持续发展提供了机会窗口，这将成为经济复苏的新动能。“我们注意到可持续性在决策者心中越来越重要，绿色投资等将会成为未来业务的核心。中国提出努力争取2060年前实现碳中和，这是一个很好的进展。”淡马锡国际首席执行长狄澜介绍，2017年相关机构发布的报告显示，全球范围内，粮食和农业、城市、能源、健康和福利四个领域的“可持续发展”能够创造12万亿美元的市场机会，其中40%的机会都是在亚洲。

数字经济加速转型，将成为经济复苏的新引擎

在今年的中国发展高层论坛上，“数字经济”成了热词。突如其来的疫情给世界经济带来挑战，也改变了人们的生活方式和习惯，更多居民通过线上平台满足衣食用娱等需求，进一步促进了数字经济的发展。仅今年上半年，我国电商直播就超过1000万场，观看人次超过500亿。据研究机构测算，今年1—9月，我国信息消费规模达到3.6万亿元，同比增长6.5%。

不少与会嘉宾认为，我们正处于经济社会全面数字化转型的大趋势中，发展数字经济是一个不可逆转的历史进程。“在数字经济时代，数据成为汇集资源的新要素，互联网、AI、区块链、云计算等新一代信息技术与土地、劳动力、资本等传统要素相结合，给全球经济带来了深刻的数字化变革，以数据生产力为代表的新生产力，已渗透到经济社会的各方面。”工信部信息技术发展司一级巡视员李颖说。

在贝宝总裁兼首席执行官丹尼尔·舒尔曼看来，小型企业的数字化将是建设更加普惠和繁荣世界的关键所在，“数字化使小型商家、大型零售商在内的不同规模商户都参加进来，并且受益于商品和服务的全球流动。当这些小型商家发展的时候，它们会创造大量就业机会、强化社区，并且为整体经济增长做出贡献。”

云锋基金联合创始人、主席虞锋分析，接下来数字经济的三大发展方向值得关注：一是互联网消费。当前，电子支付、社区营销等创新层出不穷，随着数字经济时代全面来临，未来将有越来越多的商业是线下与线上相结合，催生更加强劲的内需；二是科技领域数字经济转型的机遇，比如新基建中5G、AI、工业互联网等；三是医疗健康。数字技术在推动新药研发领域有很大作用，同时在医疗服务领域也正融合，未来将推动体检、健康管理等全产业链的整体提升。

谈及数字经济与实体经济的关系，李颖表示，从更广的发展进程来看，数字化将会是各行各业发展的共同方向，数字经济将是实体经济的核心内容。

“比如后疫情时代的制造业竞争，必然以数字化转型为焦点展开。当前全球出现的工业4.0、工业互联网等实践探索，反映了充分利用数字化、网络化、智能化的技术进展，实现制造业大集成、构造全球制造大系统的趋势。”李颖认为，制造业数字化转型成效决定了数字经济进一步发展所能达到的广度和深度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)