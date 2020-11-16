全球最大自贸区诞生 有何深意？

新华社河内11月15日电（记者 陶军 黄硕 蒋声雄）第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议15日以视频方式举行，会后15个RCEP成员国正式签署该协定，世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区就此诞生。

在当天举行的在线签署仪式上，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰5国经贸部长依次签署该协定，15个成员国领导人见证了这一全球重大自贸协定的签署。

此次RCEP领导人会议和签署仪式在第37届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议期间举行。东盟轮值主席国越南总理阮春福在签署仪式上致辞说，东盟及其伙伴历经8年谈判磋商，完成了大量工作，为经贸合作带来良好前景。

他还表示，RCEP必将推动东盟经济共同体建设，让东盟成为参与推动共同繁荣的有力伙伴。

RCEP谈判于2012年由东盟10国发起，邀请澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、新西兰6个对话伙伴国参加。第三次RCEP领导人会议2019年11月在泰国曼谷举行并发表联合声明，宣布除印度外的15国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。

时评

东亚经济一体化迎来重要里程碑

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的正式签署，是东亚区域经济一体化进程的重大里程碑，为推动区域乃至世界经济复苏注入了新的动力。

当前，国际形势正在发生深刻复杂变化，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义愈演愈烈，新冠肺炎疫情给包括东亚国家在内的世界各国带来严重冲击。在这一背景下，15个成员国保持密切磋商，如期签署RCEP。该协定的签署是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。

在新冠疫情全球蔓延的困难时刻，东亚国家选择了开放合作。正如马来西亚国际贸易和工业部部长阿兹明·阿里所言，签署RCEP意味着东盟及其对话伙伴对自由贸易说“是”，向保护主义说“不”。

在各方共同努力下，东亚地区疫情防控形势总体趋稳向好，各国正在疫情防控常态化背景下有序复工复产，经济社会发展稳定恢复。在东亚努力走出新冠疫情影响的关键节点，RCEP的签署给区域经济复苏注入了新动能。RCEP将进一步促进东亚地区的贸易投资往来，加强区域产业链供应链合作，实现地区国家优势互补、互惠互利。

作为东亚经济增长的主要引擎，中国率先控制疫情并实现经济复苏，助力地区国家对冲疫情冲击。今年前三季度，中国与东盟经贸投资合作逆势上扬，持续为推动东亚区域经济复苏作出贡献。

中国贯彻新发展理念，推动高质量发展，加快构建新发展格局，在坚持扩大内需的同时，推进高水平对外开放。不久前如期举办的第三届进博会，再次展现中国市场的巨大潜力，彰显中国支持贸易自由化、主动向世界开放市场的大国担当。

中国一直积极参与RCEP谈判，发挥了不可或缺的作用。中方将一如既往支持东盟发挥主导作用，同各方合作做好RCEP实施工作，使成果更早惠及地区企业和民众。随着RCEP的签署，东盟方面普遍期待进一步分享中国发展和开放的红利，地区国家也期盼加强共建“一带一路”合作，促进区域互联互通，释放经RCEP整合后的东亚市场的潜力。

RCEP凝聚地区国家的意愿共识，表明东亚区域经济一体化是人心所向。协议签署是各方8年努力磋商的结果，也是深化东亚区域经济合作的新起点。各方应乘势而上，顺应开放合作的时代大势，通过相互合作促进疫后经济复苏，造福地区国家和人民，为构建开放型世界经济作出积极贡献，朝着构建东亚共同体的目标不断迈进。

新华社记者 林昊

（据新华社吉隆坡11月15日电）

解读

有何深意？

这一协定的签署有何重要意义？有何亮点、看点？对于中国构建“双循环”新发展格局意味着什么？商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文15日对此进行了解读。

●推动区域经济一体化,提振全球经济信心

RCEP由东盟于2012年发起，历经8年谈判，特别是今年以来，RCEP各成员方克服新冠疫情带来的困难，全面完成市场准入谈判，完成协定1.4万多页法律文本审核工作，最终在今天的领导人会议期间如期签署协定。

“这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。”王受文说。

据介绍，RCEP现有15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，意味着全球约三分之一的经济体量形成一体化大市场。

“RCEP协定签署是东亚区域经济一体化新的里程碑。”王受文说，这将有力提振区域贸易投资信心，加强产业链供应链，提升各方合作抗疫的能力，助推各国经济复苏，并促进本地区长期繁荣发展。同时，RCEP也将为亚太自贸区（FTAAP）进程提供实现路径和有力推动。

此外，RCEP以实际行动支持贸易投资自由化、便利化，将提振全球经济信心。王受文表示，RCEP的签署表明各成员均承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒，发出了反对单边主义和保护主义的强烈信号，有力支持了自由贸易和多边贸易体制，有助于对全球经济形成正向预期，拉动全球经济疫后复苏。

●全面、现代、高质量、互惠的自贸协定

王受文表示，RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。

——RCEP是全面的协定。它涵盖20个章节，既包括货物贸易、服务贸易、投资等市场准入，也包括贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等大量规则内容。可以说，协定涵盖了贸易投资自由化和便利化的方方面面。

——RCEP是现代化的协定。它采用区域原产地累积规则，支持区域产业链供应链发展；采用新技术推动海关便利化，促进新型跨境物流发展；采用负面清单作出投资准入承诺，大大提升投资政策的透明度；协定还纳入高水平的知识产权、电子商务章节，适应数字经济时代的需要。

——RCEP是高质量的协定。货物贸易零关税产品数整体上超过90%。服务贸易和投资开放水平显著高于原有的“10+1”自贸协定。同时，RCEP新增了中日、日韩两对重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算，2025年，RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。

——RCEP是互惠的协定。RCEP成员有发达国家，有发展中国家，更有一些最不发达国家，成员间经济体制、发展水平、规模体量等差异巨大。RCEP协定最大限度兼顾了各方诉求，在货物、服务和投资等市场准入和规则领域都实现了利益的平衡。协定还给予最不发达国家差别待遇，专门设置了中小企业和经济技术合作两个章节，来帮助发展中成员加强能力建设，促进本地区的包容均衡发展，共享RCEP成果。

●助力中国加快形成“双循环”新发展格局

构建面向全球的高标准自由贸易区网络——“十四五”规划建议中，对“实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面”作出明确规定。

加快实施自由贸易区战略是我国新一轮对外开放的重要内容。RCEP签署后，我对外签署的自贸协定将达到19个，自贸伙伴将达到26个，这无疑大大提升我国自贸区网络的“含金量”。

王受文表示，通过RCEP新建立了中日自贸关系，我国与自贸伙伴的贸易占全部贸易覆盖率将由目前的27%提升到35%。

RCEP成员均是我国重要的经贸伙伴。商务部数据显示，2020年1至9月，我国与其他RCEP成员贸易总额达10550亿美元，约占我对外贸易总额的三分之一。

“RCEP的达成将有助于扩大中国出口市场空间，满足国内进口消费需要，加强区域产业链供应链，有利于稳外贸、稳外资，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有效支撑。”王受文说。

据介绍，根据RCEP规定，协定生效需15个成员中至少9个成员批准，其中要至少包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰中至少3个国家。

王受文表示，现在协定已经签署，接下来RCEP各成员将各自履行国内法律审批程序，努力推动协定早日生效实施。各国已加快国内批准程序，中方也将与各方共同努力，争取让RCEP协定尽早惠及本地区企业和人民。

新华社记者 于佳欣

（据新华社北京11月15日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)