覆盖15个成员国约23亿人口 RCEP撬动全球贸易新格局

原标题：RCEP撬动全球贸易新格局

11月15日，越南首都河内，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署仪式现场。 新华社/摄

历时八年，经过多轮谈判，全球最大自贸区协议达成。11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署。从2018年统计数据来看，相较其他自贸协定，RCEP作为新型自贸协定，覆盖15个成员国约23亿人口，占全球人口的30%，GDP总和超过25万亿美元。

在第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议上，国务院总理李克强表示，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利。

15国“朋友圈”

作为全球最大的自贸协定，RCEP成员国包括东盟10国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，15个成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。新华社曾指出，RCEP一旦达成，将通过削减成员国关税与非关税壁垒，建立统一市场，成为世界上涵盖人口最多且最具潜力的区域自贸协定。

据了解，RCEP谈判始于2012年。当年11月20日，在柬埔寨金边举行的东亚领导人系列会议期间，东盟10国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰的领导人，共同发布《启动〈区域全面经济伙伴关系协定〉谈判的联合声明》，启动该自贸区的建设进程。

期间经过3次领导人会议、19次部长级会议，28轮正式谈判，去年11月4日，第三次RCEP领导人会议在泰国曼谷举行并发表《RCEP第三次领导人会议联合声明》，宣布15个国家结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。由于在关税、与其他国家的贸易逆差和非关税壁垒方面存在分歧，印度最终退出谈判。

从此次协定框架来看，协定由序言，包括货物贸易、原产地规则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等在内的20个章节以及货物贸易、服务贸易、投资和自然人临时移动承诺表组成。

“RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。”当日，商务部副部长王受文表示，现在协定已签署，接下来RCEP各成员国将各自履行国内法律审批程序，努力推动协定早日生效实施。

对中国而言，RCEP的签立恰逢其时。今年以来，东盟已超越欧盟，成为中国第一大贸易伙伴。疫情冲击之下，双方经贸合作仍实现逆势上升。前10个月双方贸易额达3.79万亿元人民币，同比增长7%，占中国外贸总额的1/7；投资方面，前三季度，中国对东盟全行业直接投资达107亿美元，同比增长76.6%。

“对中国而言，应立足于亚太地区，充分利用好RCEP，在未来的区域经济发展、参与全球经济治理的过程中，找到一个坚定的立足点，将其作为我们‘双循环’新发展格局中的外部重要抓手。”清华大学ACCEPT研究员李冰认为。

中日首次达成关税减让安排

值得注意的是，协议签署当天，财政部提到，中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。据了解，RCEP协定是中国首次与日本达成自由贸易协定，同时也是日本和韩国首次达成自由贸易协定。

作为东亚地区重要经济体，中日韩三国经济联系紧密，然而中日韩自贸协定谈判自2012年启动至今已经历16轮谈判仍未成行，这种情况下，此次RCEP协定的达成也被业内视作是一次“折中方案”。

从今年前10月数据看出，当前日韩两国分别是中国第四、第五大贸易伙伴，仅次于东盟、欧盟和美国，贸易总额累计增长1.5%和0.8%。商务部研究院副研究员庞超然指出，该协定是中日韩三国第一项贸易协定，是推动东亚国家进一步深入发展的重要基础。

此外，财政部也提到，各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。对此，庞超然指出，此举将有助于通过促进更多双边贸易发展、要素资源高效自由跨境流动，降低跨境流动成本，进而帮助产业链供应链依据比较优势优化和完善布局。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明进一步表示，协定的达成，有助于通过降低联结成本，将贸易链条联结得更加紧密，“有时一个完整的贸易链条涉及国别众多，协定达成后将在区域内实现国际产业链的全覆盖、全畅通”。

然而坊间也有部分言论表示，“随着国内土地、人才成本上升，近年来已有部分域外国家将产业链逐步迁移至越南等国家，此次协议的达成或将加速产业溢出这一趋势”。对于这一担忧，庞超然回应指出，区域贸易协定对于区域国家影响是复杂的，或对部分低端的、成本敏感型产业布局变化产生影响，但同时也会吸收适合本国经济发展阶段和实际需要的环节流入，促进资源的高效配置。同时也有助于我国产品更好开拓区域国家市场，实现更大规模效应。

“多边主义、自由贸易是正道”

“RCEP历经八年谈判，在当前背景下得以签署，让人们在阴霾中看到光明和希望，表明多边主义和自由贸易是大道、正道，仍然代表世界经济和人类前进的正确方向。”对此，李克强如此说道。

过去几年，全球贸易四处起火，单边主义大行其道。其中，美国“退群”成为常态，从TPP到万国邮政联盟，据不完全统计，特朗普上任以来已经退出了18个国际性组织，而在美国威胁之下，WTO一度停摆，如今新的总干事依旧悬而未决。早在特朗普退出TPP之时，世界银行和国际货币基金组织等机构便警告，贸易保护主义抬头等风险将威胁全球经济增长。

而在刚刚结束的美国大选中，获胜的民主党总统候选人拜登也被寄希望于其在关税、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和WTO改革等方面的政策，可以令时局更加正常化。在参加竞选期间，拜登即已表示，若当选总统，将运用现有贸易法律应对中国贸易政策，加强与盟友合作，寻求多边方式解决问题。

庞超然表示，当前，我国与14个成员国实现高水平区域经济一体化，通过提升区域贸易投资自由化、便利化，坚定支持多边主义发展的共识，促进经济全球化和自由化发展；“尤其是作为全球第二、三大经济体的中日两国，首次达成关税减让的安排，也将在一定程度上对美国形成一定制衡。”白明进一步指出。

李冰指出，RCEP协定的签署势必会给美国带来一定压力。“如果最终拜登上台，美国有很大可能会在亚太地区重新推行奥巴马时期提出的TPP协定，从而跟RCEP产生正面、直接的竞争，我们要有这个准备。”

“协定落地后，国内仍需帮助企业用足用好协定内容，特别是用好原产地规则；同时，促进双边经贸交流，组织企业赴相关市场交流，帮助产品实现供需对接。”庞超然说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)