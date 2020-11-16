深交所：做好全市场注册制准备工作

北京商报讯（记者 董亮 马换换）11月15日晚间，深交所官网发布了三大工作报告，包括第二届监事会工作报告、总经理工作报告、第四届理事会工作报告，其中重磅定调下一步工作计划，包括全力推进落实重点改革任务，做好全市场注册制准备工作、持续提升一线监管质效等八大要点。

对于下一步的工作思路，深交所表示，将制定实施深交所新时期发展规划。围绕国家“十四五”发展规划和全面深化资本市场改革各项部署，把支持科技创新、以创新引领发展摆在更加突出位置，从构建更适应创新资本形成的制度体系、促进资本高效循环的市场体系、有利于吸引中长期资金的多元化产品体系等方面入手，抓紧研究制定符合深交所定位、特点的“优质创新资本中心和世界一流交易所”建设方案。

在第四届理事会工作报告中，深交所也表示，要塑造高水平的创新资本循环机制，提高创新资本流转效率，降低资本流转成本，完善再融资、并购重组和减持等基础制度，推动科技、资本和实体经济高水平循环。健全优胜劣汰机制，畅通多元化退出渠道，建立常态化退市机制。推动更多长期资金入市，积极探索长期资金参与上市公司治理的新模式。

同时，将全力推进落实重点改革任务。深交所表示，巩固创业板改革成果，全力保障创业板注册制平稳运行，做好全市场注册制准备工作，支持更多优质企业上市。推进基础设施领域公募REITs试点工作。研究完善信息披露、公司治理等相关规则，构建与国际接轨的市场规则体系。

牛牛金融研究总监刘迪寰对北京商报记者表示，科创板、创业板注册制已经顺利推出，市场运行平稳，在这两个板块的经验之上，全市场推行注册制的条件已逐步具备，全面注册制指日可待。

其次，深交所还将持续提升一线监管质效。深交所将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，突出“建制度”主线，以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关。坚持信息披露监管与公司治理监管“双轮驱动”，健全完善常态化退市机制，推动提高上市公司质量。另外，严厉打击违法违规行为，提高违法违规成本，强化投资者保护。

优化交易监管，精准打击异常交易和违法违规行为。压实中介机构责任，建立健全中介机构执业质量评价机制，加大责任追究和处罚力度。建设统一的风险管理平台，完善监测智能预警体系，优化全过程风险管理。完善投资者保护制度，推动构建自律监管、行政处罚与刑事惩罚、民事赔偿有机衔接的全方位立体式追责体系。

第四项工作要点，是牢牢守住不发生系统性风险底线。深交所称将加快统一风险管理平台建设，充分运用AI计算、大数据分析等多种工具，提升风险监测、分析、预警能力，努力做到风险应对走在市场曲线前面，持续做好重点领域风险防控。

并将促进投融资两端平衡发展。深化对实体经济供需两端研究，加大创新产品研发力度，进一步丰富债券品种，规范拓展ABS产品，稳步推进公募REITs产品。

除了以上工作，还将立足湾区、面向国际，实施高水平双向开放。突出持续监管的有效性，逐步形成简明、完备、具有国际竞争力的市场规则体系。建设粤港澳大湾区债券平台，探索实现湾区债券市场互通。

深入推进数字化发展。迭代发展数字化监管与服务平台，建设新一代信息平台，全面提升科技化、智能化水平。

最后，将提升交易所治理体系和治理能力现代化水平。深交所表示，稳步推进交易所治理体系改革，构建科学规范、运行高效的运营管理体系，建立多层次人才引进体系，优化人才成长路径。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)