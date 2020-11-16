英欧未来关系谈判 “成败在此一举”

根据英国广播公司11月14日报道，英欧未来关系谈判已处于“成或者败”（make or break）的阶段，双方在包括渔业、公平竞争和争端解决等关键领域的重大分歧仍旧难以突破。

报道指出，根据英国消息人士称，本周英国脱欧谈判首席代表大卫·弗罗斯特和欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶的会谈没有取得任何突破，双方之间仍存在“较大差距”，两人以与他们会谈开始时的相似立场结束了本轮谈判。

而据一位熟悉谈判的欧盟消息人士称，最近几天在关键问题上的谈判进展甚微，远未能达到预期，其中的一次会谈“短暂而残酷”，“真相时刻”临近。双方都表示怀疑能否像欧盟最初希望的那样在未来几天内达成协议草案。

据报道，欧盟希望在未来几天内达成一项协议草案，以便在11月19日欧盟理事会会议上对该草案进行讨论。但根据目前的进展，在此日前之前很难达成协议，双方的谈判可能要一直持续到12月初。

英国“脱欧”过渡期还剩不到50天，与欧盟的贸易协议谈判未见曙光，而据英媒报道，英国首相府里此时却起了内讧。英国《卫报》13日报道称，英国首相通信联络主任李·凯恩上周三晚发出即将离职的消息，同属“脱欧派”的首相首席顾问卡明斯据传也萌生去意。消息引发外界猜测，认为这是约翰逊核心圈子中“脱欧派”撤退的开始，将对未来约翰逊内阁组成及新冠疫情后的经济复苏产生重大影响。

据英国广播公司（BBC）12日报道，凯恩自约翰逊2018年出任外交大臣起为其效力，甚至在约翰逊因不满前首相特雷莎·梅的“脱欧”方案而辞职时也坚持为他无薪工作。凯恩与卡明斯关系亲近，后者被视作英国“脱欧”的幕后推手。

报道称，一些消息人士暗示，英首相府内部关系紧张，因为约翰逊所在的保守党一些议员批评政府在新冠疫情期间的沟通策略缓慢、混乱。反对党工党发言人则直指政府职务争夺就像“袋中老鼠抢食”，“缺乏重点、能力不足拖住了英国”。

对于约翰逊两位重要幕僚的表态，一些内阁成员表示欢迎，认为这些主张英国强势“脱欧”的幕僚离开首相府是件好事。 BBC引述英国前首相梅杰的话称，约翰逊执政以来过分依赖幕僚，毫无疑问会令阁员和国会议员不满。

约翰逊高级幕僚宣布离职，被舆论看作是英国政坛可能发生变化的重要信号。《纽约时报》称，对约翰逊来说，卡明斯如果辞职无疑是一记重拳。曾带领“脱欧派”爆冷门、赢得2016年“脱欧”公投，助力约翰逊拿下去年大选的卡明斯，被称作约翰逊政府中“最强大脑”。

《泰晤士报》13日说，一旦卡明斯离职，约翰逊政府可能将在“脱欧”后谈判的关键时刻迎来一波离职潮，比如包括“脱欧”谈判副首席代表刘易斯在内的“脱欧”谈判团队成员，以及首相的首席战略顾问爱德华·利斯特等。

目前，英国还面临来自新冠疫情和“脱欧”的挑战。进入11月后，除了11月2日以外，英国单日新增确诊病例数始终保持在2万例以上，12日更是新增确诊病例33470例，创疫情暴发以来的新高。英国也成为欧洲新冠肺炎死亡人数最多的国家，累计死亡超过5万例。与此同时，英国国家统计局12日公布的数据显示，英国国内生产总值（GDP）在经历了第二季度创纪录萎缩之后，第三季度环比增长15.5%，但同比下滑9.6%。

“脱欧”依然难解。英国和欧盟有关双方“脱欧”后未来关系的拉锯战还在继续，《纽约时报》分析称，随着11月15日最后期限将至，以卡明斯、凯恩为代表的强硬“脱欧派”在英国政府中势力转弱，以及“脱欧”议程在议会上院受挫，约翰逊需要立刻作出决定：是向欧盟妥协，还是放任谈判破裂？

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期，英国和欧盟能否在过渡期内达成贸易协议备受关注。此前有分析认为，双方须在11月中旬前达成协议才能确保有足够时间走完各自的法律程序。

北京商报综合报道

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)