机构预测10月经济延续回暖态势

国家统计局即将公布10月主要宏观经济数据。机构预测，由于内需外需持续回暖，10月经济复苏进程延续。其中，“三驾马车”将呈现加快改善势头。国内消费快速恢复，出口将保持高速增长，制造业和基建投资也有望小幅改善。

供给端方面，华泰证券研究所宏观研究员朱洵预计，10月工业增加值同比增长6%以上。他认为，工业生产端的积极因素主要体现在：外需延续回暖，海外生产受二次疫情限制，叠加圣诞季对我国出口的拉动，电子产品等可能维持较大出口量、消费品生产和出口有望呈现回升；基建增速有望进一步加快上行，部分工业原材料和工业机械有望从去库存切换到主动补库存；高技术产业生产端维持高增速。

浙商证券首席经济学家李超认为，工业生产持续向好，高炉开工率环比回落但仍高于去年同期，汽车半钢胎开工率、焦炉生产率维持高位，考虑到10月工作日同比减少，工业增加值同比增速可能略有回调，但生产总体向好的趋势不变。

需求端方面，机构认为，随着经济加快复苏，居民消费能力和消费意愿逐步增强，预计社零持续向上改善。

“国内成功遏制了疫情，部分社交隔离措施得以解除，叠加汽车销量增长和全国消费促进月活动的开展，预计10月社会消费品零售总额同比增速有望从9月的3.3%进一步改善至4.8%。”野村国际（香港）中国区首席经济学家陆挺说。

“消费方面保持强劲复苏。”李超说，随着国内疫情的平息，10月受制于“社交距离”的可选消费品和线下消费加快复苏，影院、线下培训等消费性服务业提升复工复产水平，带动文体娱乐等相关产业链修复。同时，消费政策继续发力助力商品、服务消费回暖。

投资方面，申万宏源宏观高级分析师秦泰表示，基建投资高峰再现、地产平稳高增，加之制造业稳健正常，预计10月固定投资单月同比增长9.0%，较9月小幅上行并接近8月的年内峰值。

朱洵指出，从预算情况来看，下半年基建投资扩张有较为充足的财政资金支持，多地新推出重大项目投资方案，预计资金投放到项目上的速度有望加快，带动基建投资上行。部分工业原材料如水泥、玻璃等的价格，10月环比回升，同样说明基建投资后劲仍然较足。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)