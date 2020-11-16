RCEP将为世界经济带来增量红利

历经8年谈判，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）15日终于成功签订。由于囊括大幅关税减让、贸易投资便利化、经济技术合作、政策协调等条款，RCEP预计将显著降低地区交易成本，畅通物流人流，促进东亚区域一体化，为世界经济带来新一轮增量红利。

据相关专家测算，RCEP有助于强化东亚多领域合作，为全球带来可观的财富增长。中国与日本、韩国及东盟是重要合作伙伴，RCEP很可能造就以多边合作反哺双边合作、双边合作丰富多边合作的利好效应，叠加域内对外开放升级等因素，具有显著的红利外溢效应，将吸引更多全球资本、技术等要素汇聚于此。

今年以来，在复杂外部形势下，中国与东盟贸易和投资均实现逆势增长，前三季度中国对东盟投资增长76.6%。受中国经济强劲复苏等因素影响，中国与东盟、日韩等供应链合作非但没有弱化，反而更加紧密。

美国智库卡内基国际和平基金会高级研究员黄育川分析认为，疫情影响下，亚洲可能会出现供应链区域化，亚洲经济体面向西方的程度或将降低，彼此之间的联系程度或将上升。

疫情在全球肆虐之际，东亚区域合作正在巩固本地区投资避风港地位。近年来，明晟、富时罗素、标普道琼斯、彭博巴克莱、摩根大通等国际指数机构，纷纷加快速度纳入中国等东亚股票和债券。今年亚洲固收基金回报率高于全球固收基金，促使投资者着手提高东亚资产持有比重。而RCEP利好因素大概率会加速全球投资重心东移趋势。

除了直接的增量红利，RCEP对全球格局和发展模式的影响同样不容小觑。当今世界经济发展面临着新的挑战。一方面，疫情和保护主义等利空因素，严重冲击全球供应链，损害多边合作基础，国际社会渴求以新型多边合作方式创造新增长，实现新发展；另一方面，新一轮科技革命尚未实现重大突破，世界经济缺乏新增长点，急需补充新动能。

RCEP有望为世界经济增长提供解决方案：RCEP将以多边主义引领合作共赢的时代主流，为疫情阴霾下的世界经济带来新希望。RCEP所倡导的绿色共享、包容增长等理念，有望开启更加公平、更可持续的区域合作新范式；同时，RCEP有望开辟以合作模式创新优化区域资源配置，进而增进技术和商业模式创新的新路径。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)