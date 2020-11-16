创业板注册制市场化机制成效凸显

日前，江苏网进科技股份有限公司（下称“网进科技”）IPO申请被否，这是注册制试点以来的首例否决案例。与此同时，第45家注册制下发行的股票正式登陆创业板。业内人士表示，随着创业板注册制审核逐步推进，包括IPO被否在内的各种情况将会逐渐出现，这是市场化机制成效体现。在此背景下，更多优质企业会脱颖而出，而尾部企业面临出清风险。

IPO首例被否折射市场化效应

11月11日晚间，创业板发行上市审核信息公开网站公布创业板上市委2020年第44次审议会议结果公告，网进科技首发申请的审议结果为不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。同日，深交所发布《关于终止对江苏网进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》，对网进科技IPO被否原因进行了说明。

这是创业板改革并试点注册制以来，上市委会议环节首次出现否决案例。

“注册制改革可以提升市场的包容性和开放性，它的门槛是客观的。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，有两个非常关键的标准需要满足，一是财务指标，二是行业准入条件。此外，在审核上还需要满足材料的真实性和完整性。一家公司IPO被否，三方面原因都有可能。

在业内人士看来，按照创业板发行上市的既有规则和程序，无论在审核过程中，还是注册过程中被终止都是正常的，这也是市场化的体现。

“100%成功反倒不是正常现象。随着创业板注册制审核逐步推进，IPO被否案例还有继续增加的可能。”申万宏源首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示，“市场化机制下，企业IPO成功和失败的可能性都有。”在他看来，背后深层次的原因，意在提醒投资者高度重视披露的信息。“注册制并不是没有门槛，如果突破了底线，该被否的还是会被否。”

目前，创业板注册制审核发行上市各个环节仍在正常有序地推进中。11月12日，第45家注册制下的企业狄耐克正式登录创业板，首日涨幅突破200%。11月13日截至收盘，狄耐克收报74.26元，日跌幅2.34%，相对发行价的涨幅为198.59%。

注册制下的企业交易也同样活跃。据同花顺数据显示，上周（11月9日至11月13日），创业板注册制下的45家企业，其平均周成交额为24.22亿元，较创业板共874家存量企业13.21亿元的平均周成交额，高出83.35%。

市场将走向进一步分化

实际上，除IPO“入口”外，市场化机制还体现在新股市场化定价、优胜劣汰等多方面。

同花顺数据显示，从8月24日注册制实施以来，创业板股票发行市盈率逐步走低。据记者不完全统计，截至11月13日，创业板注册制下45家企业上市，发行市盈率的算术平均值为33.76倍。其中，首批18家企业发行市盈率平均值为39.3倍，而10月以来上市的10家企业，发行市盈率为32.33倍；相比此前有所降低。

而从所属行业来看，45家创业板注册制下的企业基本符合创业板“三创四新”的行业定位，即企业符合“创新、创造、创意”的大趋势，或者是传统产业与“新技术、新产业、新业态、新模式”的深度融合。

中山证券首席经济学家李湛此前表示，创业板注册制改革优化了上市条件，综合考虑预计市值、收入、净利润等指标，制定多元化上市条件，以支持不同成长阶段和不同类型的创业、创新类企业在创业板上市，因此也吸引了企业踊跃进入创业板。

不过，注册制新股的分化也在加大，一二级市场中均出现大市值企业获得流动性溢价的现象。9月9日，创业板首批注册制下的上市公司出现破发现象。截至11月13日，创业板注册制下的上市公司相对发行价涨幅（不复权）最高的已达到了1137.40%；涨幅在100%以上的有32家；而最低的仅为10.89%，个股分化现象明显。

平安证券表示，创业板注册制是A股市场从增量改革向存量改革迈出的第一步，也是注册制全面推广的重要突破。在此背景下，分化是未来市场的主旋律，更多优质企业会脱颖而出，而部分尾部企业面临出清风险。

与此同时，桂浩明也指出，在市场化程度提高的同时，也存在标准前后变化大、缺乏可预期性等问题。“市场化的核心还是在于信息的充分披露，但信息充分披露只是手段，目的还是让投资者能够真正决定公司是否能发行，什么时候发行，以什么价格发行。在这个过程当中，怎样把投资者的诉求和管理层的选择结合起来，还需要做更多的考虑。”

创业板注册制周涨幅前5企业（截至11月13日）证券代码证券名称所属申万行业（一级）周成交额（亿元）日涨跌幅（%）周涨跌幅（不复权，%）300891.SZ惠云钛业化工36.320.0018.18300867.SZ圣元环保公用事业21.119.279.22300890.SZ翔丰华化工36.571.327.75300896.SZ爱美客医药生物37.872.045.96300999.SZ金龙鱼农林牧渔313.57-1.805.93数据来源：同花顺

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)