全球油气企业三季度表现“喜忧参半”

随着主要油气巨头和三大油服商相继发布第三季度财报，全球油气行业再次向市场交出了一份“业绩单”。与今年前两个季度略有不同的是，整个油气行业不再“哀鸿遍野”。其中，去年末刚刚上市的沙特阿美“领衔”盈利榜；壳牌、道达尔、bp等欧洲油气巨头也开始扭亏为盈；但埃克森美孚、雪佛龙等美企，以及三大油服企业仍在亏损的困境中挣扎。

业界普遍预计，尽管国际油价在第三季度稳定在40美元/桶上下，但受新冠肺炎疫情不确定性的影响，油气业仍然很难扭转整体下行的颓势。

■沙特阿美盈利超百亿美元

沙特阿美第三季度财报显示，尽管受炼油和化工业务利润率下降拖累，公司净利润同比下滑44.6%，但仍实现了442.1亿沙特里亚尔（约合117.9亿美元）的盈利。同时，沙特阿美继续维持187.5亿美元的季度股息的派发，这与其今年支付750亿美元基本股息的计划一致。

沙特阿美首席执行官 Amin Nasser表示，尽管全球油气市场面临利空的前景，但由于经济活动改善，第三季度仍看到了复苏的初步迹象。该公司第三季度经营活动产生的现金流为188亿美元，同时维持124亿美元的自由现金流，今年前9个月的油气总产量为1240万桶/日石油当量，其中原油产量982万桶/日。

■壳牌、道达尔扭亏为盈

壳牌第三季度也从第二季度的181.3亿美元净亏损，变为实现9.55亿美元净利润。不过，这相较去年同期的47.67亿美元净利润还是锐减了80%。与此同时，壳牌三季度的营收额也较去年同期下降了49%。

壳牌在声明中表示，第三季度之所以能在具有挑战性的宏观经济环境下实现盈利，是因为增加了高利润优质产品的销售组合，以及便利零售领域非燃油销售出现增加使得市场营销收入创新高。数据显示，该公司第三季度维持了104亿美元的运营现金流，以及75.71亿美元的自由现金流。

值得一提的是，壳牌已经确定了新的现金分配框架，包括提出新的债务降低目标，从当前的735亿美元降至650亿美元，并在此基础上，将股东分配总额达到运营现金流的20%-30%。此外，壳牌将第三季度股息提高了4%至16.65美分/股。壳牌表示，将重塑资产和产品组合，以满足未来客户对清洁能源的需求，未来将进一步强化LNG发展，并努力实现关键市场和行业的脱碳，同时大力促进生物燃料、氢能源的商业化应用。

与壳牌一样实现扭亏为盈的还有法国油气巨头道达尔。该公司财报显示，第三季度实现净利润2.02亿美元，资产负债率下降至22%，不过，营收同比仍减少了32%，至331.42亿美元。

道达尔表示，得益于低生产成本，尽管液化天然气价格和产量均有所下降，但第三季度该公司上游部门仍然实现了11亿美元的净运营收入，预计全年油气产量将维持在290万桶/日石油当量以下。不过，受产能过剩、需求不足和库存高企的影响，整个行业仍面临天然气价格低迷和炼化业务利润大幅下滑等不利局面。

道达尔首席执行官潘彦磊表示，首要任务仍是创造一定水平的现金流，使其能够继续投资于盈利项目、支持股息并保持稳健的资产负债表。

■bp大幅减亏

第三季度同样表现较好的还有bp。该公司报第三季度环比大幅减亏，净亏损额从第二季度的168亿美元降至5亿美元，降幅高达97%；净债务环比下降0.12%；运营现金流稳定在53亿美元，并继续维持5.25美分的每股派息。

bp表示，尽管石油贸易业务收益显著下降，但得益于没有重大勘探业务减记，因此第三季度整体业绩较上一季度有所恢复。不过，新冠肺炎疫情仍将继续给市场走势和贸易环境带来挑战，复苏前景并不明确。

bp已经提出，计划2025年前出售250亿美元资产，以减少债务并支撑可再生能源投资计划。

bp首席执行官陆博纳表示，公司仍然“坚定地”专注于成本和资本纪律，“坚定地”致力于改善财务框架，“坚定地”执行能源转型战略。

■埃克森美孚、雪佛龙持续亏损

与上述油气巨头业绩“回暖”形成对比的是，美国油气企业第三季度仍然没有摆脱困境。其中，埃克森美孚第三季度仍然“保持”亏损，净亏损额为6.8亿美元。这已是该公司连续第三个季度亏损。同时，公司营收同比下降28.98%至462亿美元，油气产量下降6%至370万桶/日石油当量。

埃克森美孚表示，将维持0.87美元/股的分红不变，这是该公司自1982年以来首次没有增加季度股息。

同时，埃克森美孚将今年的资本支出减少1/3，至230亿美元，将运营成本降低15%，并计划到年底裁员15%，同时预计明年资本支出将进一步降至160亿美元。

埃克森美孚首席执行官伍德伦表示，当前正在采取必要措施保护资产负债表和股息，同时维持企业整体价值。

与埃克森美孚“同病相怜”的还有雪佛龙。该公司第三季度净亏损2.07亿美元，是连续第二个季度亏损，营收同比下滑32%至244.5亿美元，同时资本支出下降了48%、运营支出下降了12%、油气产量同比下降7%至283万桶/日石油当量。

此外，雪佛龙第三季度美国上游业务收入锐减84%，仅1.16亿美元，而今年前9个月的运营现金流仅为83亿美元，远低于去年同期的217亿美元，资本及勘探支出则从去年同期的150以美元降至103亿美元。

■三大油服表现欠佳

相比油气企业，油服业今年第三季度的表现似乎更令业界担忧。三大油服商“不约而同”地报出了亏损。

其中，斯伦贝谢第三季度净亏损约8200万美元，是连续第三个季度亏损；营收环比下降2%、同比下降38%。该公司首席执行官Olivier Le Peuch表示，虽然季报数据并不理想，但公司的亏损额较第二季度已经减少高达97.5%。他认为，油气行业已经触底，有望在未来两个季度内开始复苏。

另有哈里伯顿第三季度净亏损约1700万美元，是连续第四个季度亏损；营收额同比也下降了46.4%。贝克休斯第三季度净亏损4900万美元，是连续第三个季度亏损。

行业咨询机构IHS Markit指出，由于全球石油需求恢复仍存在很大不确定性，加之油气公司负债上升、上游开发成本下降幅度有限等因素，预计未来5年，全球油气上游投资将有所下降，未获批项目遭遇搁浅甚至被取消的可能性将加大，这将持续影响油服业。

(责编：李栋、毕磊)