全球原油生产成本持续下降

本报讯 据油价网报道，挪威雷斯塔能源咨询公司近日发布报告称，自2014年以来，全球原油平均生产成本一直在下降，累计降幅已达35%。
雷斯塔能源指出，生产成本的持续下降，很大程度上得益于海上原油钻探活动。
根据报告，2014年至2018年间，全球海上原油生产成本下降了约30%。其中，2018年以后，深海油气项目的生产成本下降了16%，浅海油气项目则下降了10%。
雷斯塔能源预计，由于获批新项目的减少，未来5年，海上原油生产成本的下降趋势可能有所放缓，但总体影响不大。
与此同时，2014-2018年，全球致密油的生产成本下降也十分明显。2014年，雷斯塔能源估算的致密油平均生产成本为每桶82美元；2018年，这一数字就已经下降到每桶47美元；而今年，致密油的平均生产成本则进一步降至每桶44美元。
除此之外，报告还指出，原油价格走低也是促使上游项目开发成本和盈亏平衡价格降低的关键因素。报告显示，自2014年油价暴跌后，油服公司为了保持市场竞争力，不得不降低对勘探开发的报价。
雷斯塔能源上游研究负责人Espen Erlingsen表示：“生产成本的下降意味着能够以较低的价格供应更多的石油。但需要注意的是，尽管成本有所下降，但大多数上游项目的盈亏平衡均价仍高于当前油价，这表明，要想恢复上游产业投资，油价需在现有水平上逐渐回暖。”
（仲蕊）
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