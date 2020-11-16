海上风电配储经济性待考 零碳未来海上风电不可或缺

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有报告称，在全球多数市场中，风电配储项目的经济性都表现不佳，只有少数市场中存在可行的“风电+储能”商业模式。

日前，在以 “海上风电场储能技术创新”为主题的英中海上风电系列研讨会上，英国伯明翰大学教授、储能研究中心主任丁玉龙表示：“对于零碳未来，可再生能源装机必不可少，而构建合理的海上风电转换、存储、输送和利用系统，将有效解决进一步开发海上可再生能源面临的技术瓶颈，推动高效的零碳能源系统发展。”

零碳未来海上风电不可或缺

在新冠肺炎疫情影响下，已有多家研究机构发布成果称，今年全球碳排放量较去年将出现下降，2019年可能成为全球二氧化碳排放达峰之年，在此情况下，经济“绿色复苏”的呼声也越来越高。近几个月来，包括中国、日本、韩国等国在内，都已公布未来净零排放目标，全球减碳进程也进一步提速。

丁玉龙在会上介绍称，全球海上可再生能源资源丰富，在零碳目标的推进下，到2050年全球海上风电装机规模预计将达到521吉瓦。根据国际能源署（IEA）测算，到2042年，海上风电预计将成为欧洲地区第一大电源。

“近年来，全球可再生能源成本不断下降，在美国，海上风电成本预计将降至与光伏发电相当，而中国海上风电成本预计将有更大降本空间。” 丁玉龙在会上表示，“然而，从全球范围来看，都存在着能源资源丰富区远离负荷中心的问题，时间维度上也存在不匹配，这催生了可再生能源配储的应用场景。”

海上风电鲜有配储

苏格兰Aqua Power公司首席执行官Andrew Skocz在会上指出，可再生能源大多具有高度的间歇性，同时也存在可预测性不强，供需平衡难以实现等问题。他指出：“从全球范围内来看，目前海上风电配备储能的批量部署相对陆上风电以及光伏领域较少，而海上风电配备储能的技术发展也存在一定空白。”

丁玉龙也指出，目前，各国海上风电项目都往往采用高压交流输电并入电网，但海底电缆投资维护成本相对较高，海上风电也可能因不具备储能功能而缺乏一定的灵活性。

记者了解到，跨国能源企业沃旭（Orsted）开发的英国海上风电场Burbo Bank曾在2017年前后尝试部署储能设施，这一项目也被视作全球首个海上风电配储项目。但从目前情况来看，全球海上风电配储项目仍寥寥无几。

据了解，当前陆上风电以及光伏配备的储能，主要以电化学以及抽水蓄能等技术路线为主，部分地区则在尝试研究压缩空气储能等技术路线。但在Andrew Skocz看来，总体上讲，目前海上风电配备的储能系统仍面临着系统效率不够高的问题。

经济效益是主要考量因素

Andrew Skocz指出，尽管当前全球储能市场规模快速增长，储能需求日益增加，但储能领域也面临着整体效益难以提高的困境。

“具有可持续发展空间才能够实现普及，对于储能系统来说，需要关注的因素包括充放电速度、充放电次数等。实现大规模应用的储能技术也应该有足够的资源供应，例如大型陆上储能面临着占地较大等问题，而锂电储能则可能面临着电动汽车市场的竞争。” Andrew Skocz说。

彭博新能源财经也于近日发布报告称，在全球多数市场中，风电配储项目的经济性都表现不佳，只有少数市场中存在可行的“风电+储能”商业模式。彭博新能源财经分析称，如果风储项目仅用于单个应用场景，则经济效益偏低；若项目能投入多个应用场景，经济效益会大大改善。

丁玉龙则指出，如果能够将储能系统与供电、供热等应用相结合，可能将构建更加高效的能源系统。“整合海上风电、潮汐能或波浪能发电的液态空气平台可能是其中一种解决方案，液态空气也可以使用氢气、甲醇等其他燃料，基于这一平台，应用场景将包含储氢、储氨、LNG等，实现海上能源运输。”

彭博新能源财经预测称，尽管风电配备储能这一领域迄今为止发展缓慢，但随着电网要求不断变化、支持政策持续涌现和经济性日趋改善，风储市场未来有望迎来增长。

然而，对于国内而言，也有业内专家认为，考虑到当前海上风电市场的发展现状，要配备储能甚至更加多元化的设计，过高的成本对于企业来说将难以承受。一位不具名业内专家告诉记者，随着国内可再生能源不断降本，目前光伏以及陆上风电已能够实现平价，与之相比，海上风电竞争力已稍显不足，对于国内海上风电项目，大规模配备储能设施尚无必要。

(责编：李栋、毕磊)