数据显示：光伏玻璃价格涨幅超20%

上周多晶硅价格继续小幅下滑。11月份多晶硅下游订单陆续签订，但从目前已成交的价格来看，趋势仍在走弱。目前主流一线多晶硅企业复投料报价坚挺在90-92元/公斤区间，上周已成交的订单价格市场上有低于90元/公斤，实际成交价格有88-89元/公斤，11月份整体成交不多，下游采购企业压价较为明显，整体多晶硅买卖双方也仍在博弈中。

多晶用料方面，国内多晶一级料价格随着单晶用料的走弱而下跌，多晶一级料报价57元/公斤左右，但与下游采购心理价仍相距较远。新疆、四川乐山检修企业将在本月逐步达产，供给将会进一步提升。

硅片方面，尽管上游多晶硅价格近期持续微跌，但硅片市场仍稳如泰山。国内四季度下游有较强的需求保障，同时大尺寸硅片需求趋势不变，单晶M6硅片价格坚挺在3.2元/片左右；单晶G1硅片方面价格在2.85-3.03元/片。市场上多晶硅片在产产能近一步萎缩，有厂商继续关停多晶铸锭产能，目前在产的多晶硅片企业基本按单生产，多晶硅片价格也基本无利可让，多晶出货主流品种中效片价格维持在1.15-1.25元/片，高位成交渐少。

电池片方面，市场基本持稳。大尺寸电池在四季度需求旺季带动下供不应求，主流电池厂商本月订单基本排满，单晶M6电池价格坚挺在0.90-0.94元/W；单晶G1电池虽电池片厂商尺寸改造升级产能有所减少，需求基本集中在多主栅电池上，但与单晶M6相比价格并无起色，价差逐渐拉大，本周单晶G1电池主流价格在0.80-0.85元/W，较少高位成交价。

由于下游光伏玻璃的“一片难求”，有部分下游二三线组件厂开始放缓对电池的采购，谨慎备货。多晶电池需求已基本处于低水平，利润空间有限，价格上波动不大，上周国内多晶电池主流价格在0.52-0.58元/W。

组件方面，辅材价格持续上涨使得国内组件厂商价格上涨意愿明显，有部分组件厂商本月组件价格较上月价格已略有上调，单晶组件主流报价上涨至1.65-1.73元/W甚至更高，1.7元/W以上的报价显著增加，但整体下游接受度一般。在玻璃等辅材价格仍未看到下跌迹象以及供给缺货现象尚未所缓解前，组件厂商目前也不敢轻易签单，部分拿不到相应规格玻璃的订单暂不接，因此整体上组件厂商的开工率也受到了一定的影响。

辅材方面，上周国内玻璃大厂明确给出本月玻璃价格，3.2mm厚度玻璃价格上涨至43元/㎡，2.0mm厚度玻璃价格上涨至35元/㎡，上涨幅度达到22%左右，然实际交易中光伏玻璃成交价格已触及52元/㎡。

（储亿家）

(责编：李栋、毕磊)