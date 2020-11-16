前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好

人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月提高1.2个百分点，延续了稳中向好态势。

据悉，从单月情况看，10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长。

分行业看，1-10月服务业实际使用外资6257.9亿元人民币，同比增长16.2%，占全国实际使用外资78.2%。高技术服务业同比增长27.8%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长44.3%、77.9%、82.1%、43.6%。

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