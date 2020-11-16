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国家统计局：10月份国民经济持续稳定恢复

2020年11月16日10:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月16日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行“10月份国民经济运行情况”新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份，我国统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。

工业平稳较快增长，装备制造业增速较高

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平；环比增长0.78%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长1.8%，较1-9月份加快0.6个百分点。10月份，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.4%；股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.0%；私营企业增长8.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。10月份，装备制造业增加值同比增长10.8%，快于规模以上工业3.9个百分点。从产品产量看，新能源汽车，工业机器人，挖掘、铲土运输机械，微型计算机设备，集成电路产量同比分别增长94.1%、38.5%、30.2%、28.0%、20.4%。

1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665亿元，同比下降2.4%，降幅比1-8月份收窄2.0个百分点，其中9月份规模以上工业企业实现利润总额同比增长10.1%。10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，连续8个月位于临界点以上。

服务业加快恢复，现代服务业增势良好

10月份，全国服务业生产指数同比增长7.4%，比9月份上升2.0个百分点。1-10月份，服务业生产指数同比下降1.6%，降幅比1-9月份收窄1.0个百分点。从主要行业看，10月份，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，其他服务业生产指数同比分别增长9.9%、9.2%、8.4%，比9月份分别加快3.4、3.1、1.9个百分点。租赁和商务服务业生产指数年内首次由负转正，住宿和餐饮业生产指数降幅继续收窄。10月份，服务业商务活动指数为55.5%，比9月份上升0.3个百分点。从行业看，铁路运输、航空运输、住宿餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于59.0%以上较高景气区间；批发零售、生态保护及环境治理等行业商务活动指数继续位于临界点以上。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.2%，连续4个月位于60.0%以上高位景气区间。

1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降1.0%，降幅比1-8月份收窄1.5个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长12.1%。

市场销售持续回暖，餐饮收入月度同比增速由负转正

10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点；环比增长0.68%。1-10月份，社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%，降幅比1-9月份收窄1.3个百分点。10月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额33498亿元，同比增长4.2%；乡村消费品零售额5078亿元，增长5.1%。按消费类型分，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正；商品零售34204亿元，增长4.8%，连续4个月正增长。消费升级类商品销售较快增长。10月份，化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品同比分别增长18.3%、16.7%、12.0%。网上零售持续增加。1-10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，比1-9月份加快1.2个百分点；其中，实物商品网上零售额增长16.0%，比1-9月份加快0.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。

固定资产投资稳步回升，投资结构继续改善

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长1.8%，比1-9月份加快1.0个百分点；10月份环比增长3.22%。分领域看，基础设施投资同比增长0.7%，比1-9月份加快0.5个百分点；制造业投资下降5.3%，降幅比1-9月份收窄1.2个百分点；房地产开发投资增长6.3%，比1-9月份加快0.7个百分点。全国商品房销售面积133294万平方米，同比持平，1-9月份为下降1.8%；商品房销售额131665亿元，增长5.8%，比1-9月份加快2.1个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长17.3%，比1-9月份加快2.8个百分点；第二产业投资下降2.1%，降幅比1-9月份收窄1.3个百分点；第三产业投资增长3.0%，比1-9月份加快0.7个百分点。高技术产业投资同比增长9.7%，比1-9月份加快0.6个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.0%、9.4%。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长22.8%、14.8%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长26.5%、17.2%。社会领域投资同比增长10.6%，其中卫生、教育投资分别增长24.1%、13.1%。

货物进出口保持增长，贸易结构持续优化

10月份，货物进出口总额28370亿元，同比增长4.6%。其中，出口16194亿元，增长7.6%；进口12176亿元，增长0.9%。进出口相抵，贸易顺差4018亿元。1-10月份，货物进出口总额259521亿元，同比增长1.1%。其中，出口143296亿元，增长2.4%；进口116224亿元，下降0.5%。贸易结构持续优化。1-10月份，机电产品出口同比增长3.8%，占出口额的59%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.1%，比上年同期提高1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为46.2%，比上年同期提高3.9个百分点。

城镇调查失业率继续下降，就业形势总体稳定

1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，与9月份持平。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.2个百分点。10月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。

居民消费价格同比涨幅回落，工业生产者出厂价格降幅与上月持平

10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%，涨幅比9月份回落1.2个百分点；环比下降0.3%。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比1-9月份回落0.3个百分点。分类别看，10月份，食品烟酒价格同比上涨2.4%，衣着下降0.3%，居住下降0.7%，生活用品及服务下降0.1%，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐上涨1.1%，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨2.4%。在食品烟酒价格中，猪肉下降2.8%，鲜菜上涨16.7%，粮食上涨1.5%，鲜果上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与9月份持平。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，降幅与9月份持平；环比持平。工业生产者购进价格同比下降2.4%，降幅比9月份扩大0.1个百分点；环比上涨0.2%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降2.0%、2.6%。

付凌晖表示，总的来看，10月份国民经济持续恢复增长，“六稳”“六保”任务落实成效进一步显现。但也要看到，全球疫情蔓延在欧美等国家造成二次冲击，进一步迟缓世界经贸复苏进程；国内经济仍处在恢复进程中，经济全面恢复仍面临诸多挑战。下阶段，要全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，准确识变、科学应变、主动求变，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，守住“六保”底线、夯实“六稳”基础，以改革创新激发新动能，以扩大开放培育新优势，不断巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，确保全面建成小康社会圆满收官，为“十四五”开局奠定良好基础。

(责编：杨曦、孙阳)
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