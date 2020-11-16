国家统计局：四季度经济增长或进一步加快

人民网北京10月16日电 （杨曦）今年前三季度，中国经济累计增速年内首次转正。国家统计局今日公布的多项10月份宏观经济数据显示，国民经济继续延续了稳定恢复的态势。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前我国经济的增长面在拓展，恢复过程中的不平衡状况在改善，增长的势头进一步巩固，四季度增长可能比二季度、三季度还会有进一步的加快。

经济指标明显改善 中国经济韧性强大

从10月份的数据变化可以看出，前期经济运行一些不平衡的状况得到了改善。从需求来看，前期由投资带动的特征比较明显，而这个月消费跟进在恢复，这对经济的持续性有很好的带动。从生产来看，前期工业增长比较快，这个月服务业增长也在回升，生产带动的平衡性也在改善。付凌晖分析，10月份经济运行主要呈现出四大特点：

——工业和服务业运行平稳较快增长。工业增长继续保持在较高的速度，10月份规模以上工业同比增长6.9%，比上年同期高2.2个百分点。从行业面来看，规模以上41个大类行业当中有34个行业实现了增长。从服务业来看，10月份服务业生产指数同比增长7.4%，比上月加快了2个百分点，明显回升。构成服务业生产指数的8个大类行业当中，有7个实现了增长。

——消费和投资企稳回暖。从消费情况来看，10月份，社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速比上个月加快了1个百分点，限额以上商品零售额18个大类当中有17个实现了增长。从投资情况来看，1-10月份，投资同比增长了1.8%，比1-9月份加快了1个百分点。从三大主要领域来看，无论是房地产投资还是基础设施投资、制造业投资，都在回升。

——生产要素趋于活跃。10月份随着生产生活秩序的恢复，人员的流动继续加快，十一期间，全国游客数量已经恢复到上年同期的七成以上。资金比较充裕，10月末，广义货币M2同比增长了10.5%，保持在两位数以上，其中狭义货币M1连续四个月回升。货物运输在加快，10月份全社会货运量同比增长7.2%，其中公路货运增长8.9%。同时企业用电10月份增长也在加快，这说明经济运行的活跃度是在提升的。

——发展的新动能在持续增强。新产业快速增长，前10个月，高技术制造业增加值明显快于规模以上工业的增长，高技术产业投资继续保持较快增长。新业态增势良好，前10个月实物商品网上零售额同比增长了16%。在网上零售的带动下，快递业前10个月的增速接近30%，移动出行、平台经济这些业态也在快速增长。随着市场需求的带动，一些新产品增速较快，前10个月，工业机器人产量同比增长20%以上，智能手表、3D打印设备都保持了较快增长。

“这些数据的变化体现出中国经济具有强大韧性，也有良好的修复能力，体现出中国社会主义制度的优势和良好的治理效能。但也要看到，目前的国际形势仍然比较复杂，国内经济还处在恢复进程中，巩固经济持续发展的基础还需努力。下阶段，还是要按照党中央、国务院的决策部署，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展，促进经济持续稳定复苏，为‘十四五’开局奠定良好基础。”付凌晖说。

经济持续恢复有基础 四季度增长将进一步加快

下阶段中国经济运行走势如何？付凌晖认为当前经济运行稳定恢复态势将持续，从需求、消费、生产、服务业及企业预期多方面因素来看，下阶段经济持续恢复有较好的基础和较多的有利条件。

从需求来看，这个月投资的增长稳定回升。我们看到，无论是基础设施投资、房地产投资还是制造业投资，都是在回升的。从投资的先行指标来看，新开工项目计划总投资同比增速仍然是继续在加快，这个月同比增长14.9%。从资金保障情况来看，固定资产投资到位资金1-10月份同比增长6%，资金保障的状况也是不错的，预示着投资的回升态势有望持续。

从消费来看，随着生产生活秩序的恢复，消费的前景也是在增强的。我们看到，这个月的就业形势继续改善，城镇调查失业率为5.3%，比上个月下降。就业的改善有利于居民收入的增长，前三季度全国居民可支配收入扣除价格因素同比增长0.6%，也是在回升的。这样有利于消费能力的持续提高。同时，国内疫情防控取得了重大的阶段性成果，国内的消费环境是在改善的，大家的消费信心是在增强的。“十一”期间，无论是国内的游客数量还是旅游收入，也是在明显改善和提升，票房收入也恢复到上年同期的七成以上。

从生产来看，工业生产已经达到了比较快的增长。10月份同比增长6.9%，连续两个月稳定在6.9%的较快水平，比上年同期快了2.2个百分点，说明需求对生产的带动是在增强的。工业生产增长的面也在扩展，前面谈到了41个大类行业中有34个行业都实现了增长。

从服务业来看，也是相同的情况。在国内需求的带动下，无论是生产性服务业还是生活性服务业都出现了明显改善。服务业生产指数8个大类行业当中有7个实现了增长，改善的状况意味着生产恢复的状况能够继续延续。

从企业预期来看，无论是制造业的PMI还是非制造业商务活动指数，已经连续8个月稳定在50%以上，而且非制造业商务活动指数达到年内新高。从这些情况来看，经济稳定恢复是能够延续和保持的。此外，今年以来出台的一系列助企纾困的政策和金融支持实体经济政策的效用还会再继续发挥。

“根据这些因素初步判断，四季度增长可能比二季度、三季度还会有进一步的加快。”付凌晖表示。

“环境改善、能力提升、政策发力”促进消费持续恢复

近年来，消费在拉动中国经济增长中发挥了重要的作用。在今年在疫情的冲击下，国内消费增长受到一定的影响，但随着国内疫情防控和经济社会发展的统筹推进取得积极成效，消费恢复态势还在持续增强。付凌晖介绍，从10月份的消费状况来看，有以下几个比较明显的特点：

第一，消费的面在扩展。在限额以上商品零售额18个大类当中，17个都保持了增长，其中有9个保持了两位数增长，这个面是在扩展的。

第二，在商品零售额持续改善的同时，服务消费也在持续改善。10月份的商品零售额同比增长4.8%，比上个月加快0.7个百分点。从服务消费的情况来看，这个月的餐饮收入同比增长0.8%，年内首次转正。从今年中秋十一期间消费状况来看，国内的游客数量和旅游收入、票房情况都出现了明显的恢复，这说明大家的消费信心是在增强的。

第三，线上消费保持快速增长的同时，线下的消费也在恢复。前10个月，实物商品网上零售额同比增长了16%，继续保持较快增长，比1-9月份是加快的。线下消费也出现了明显改善，前10个月规模以上的超市零售额实现了3%的增长。百货店、专业店等零售额的降幅明显收窄，说明线下的消费也是在恢复的。

第四，在基本生活消费方面，无论是吃类、穿类、用类，都保持两位数增长，同时升级类消费和大宗商品的消费回暖明显。10月化妆品类、金银珠宝类增长都保持在两位数，汽车的零售额增长了12%，连续4个月保持在两位数。

付凌晖进一步分析，之所以消费能够恢复，主要有三方面的原因：

一是消费的环境在改善。国内的疫情防控成果是明显的，大家外出消费的信心在增强，这为消费的恢复创造了良好的条件。

二是消费的能力在提升。随着经济的恢复，就业的增加，居民收入在增长，这有利于提高居民的消费能力。

三是消费政策在发力。今年以来，我们持续推出促进汽车消费、促进服务消费的政策，对于相关的行业、相关的消费带动作用是增强的。

(责编：杨曦、孙阳)