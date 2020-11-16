商务部新闻发言人就美方禁止美国投资者对部分中国企业进行投资答记者问

新华社北京11月16日电 美国政府近日发布行政令，禁止美国投资者对所谓由中国军方拥有或控制的企业进行投资。针对记者相关提问，商务部新闻发言人16日作出回应。
发言人表示，中方已多次就美方无端打压中国企业问题表明严正立场。美方罔顾事实，认定中国有关企业为军方控制企业，既缺乏依据，也不符合法理，中方对此坚决反对。美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，打压特定中国企业，严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则。
发言人说，中美经济合作的本质是互利共赢。全球化时代各国利益深度交融，你中有我，我中有你。近年来，中国资本市场日益受到包括美国在内的全球投资者的青睐，这体现了国际投资者对中国经济发展稳中向好的信心和对中国资本市场深化改革开放的认可。美方一些人动辄以所谓国家安全为由，人为地对美国投资者进入中国市场设置障碍，甚至将其政治化，这不符合经济规律，只会使企业错失发展良机，损害投资者利益。少数政客的行为压制不了市场的力量。
发言人表示，中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守相关国家法律法规，始终坚持市场化、法治化原则。中国企业将继续与各国在尊重市场规则和有关法律基础上开展互利互惠合作。中方敦促美方停止对中国企业的无理打压，为中国企业在美正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。
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