10月国民经济持续稳定恢复 餐饮收入增速年内首次转正

本报讯（记者赵语涵）今天上午，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上介绍10月国民经济运行情况。10月份，统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，国民经济运行延续稳定恢复态势。值得一提的是，国庆叠加中秋黄金周带动消费热潮，餐饮月收入同比增速首次实现由负转正。

进入10月，市民便迎来国庆叠加中秋长假，从而引发一股消费热潮。国家统计局数据显示，10月，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点；环比增长0.68%。1至10月份，社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%，降幅比1至9月份收窄1.3个百分点。值得一提的是，10月，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。

此外，消费升级类商品和网上零售持续保持增长。其中，10月份，化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品同比分别增长18.3%、16.7%、12.0%；1至10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，比1至9月份加快1.2个百分点。

10月，工业、服务业两大产业也持续保持增势。其中，10月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平；全国服务业生产指数同比增长7.4%，比9月份上升2.0个百分点。

国家统计局还发布了就业、物价等民生热点数据。就业方面，10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；其中25至59岁人口调查失业率为4.8%，与9月份持平。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.2个百分点。10月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。值得一提的是，1至10月份，全国城镇新增就业1009万人，已提前完成全年目标任务。

此外，全国固定资产投资稳步回升。1至10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长1.8%，比1至9月份加快1.0个百分点；“金九银十”，楼市交易量也在稳步回升。前10月全国商品房销售面积133294万平方米，同比持平，1至9月份为下降1.8%；商品房销售额131665亿元，增长5.8%，增速进一步加快。

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