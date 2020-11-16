人民网>>财经

海信超高清显示驱动芯片项目入选2020年度青岛科学技术奖

2020年11月16日15:56  来源：人民网-财经频道
 

　　11月12日，青岛市科技局官网发布公告，2020年度青岛科学技术奖项目组评审工作已结束，由海信视像、青岛信芯微等单位完成的《超高清显示驱动系列化芯片开发及应用》项目，入选2020年度青岛市科学技术奖建议授奖项目（科技进步奖一等奖）。

　　海信视像、青岛信芯微等4家完成单位在核心算法、数模IP设计、芯片设计、整机应用技术等方面协同创新，突破液晶面板显示控制的关键技术，成功开发超高清显示驱动系列化芯片，不仅满足了国内面板厂配套需求和整机厂应用需求、实现产业化大批量应用；也实现了显示驱动控制芯片的完全自主可控，提升了我国面板产业、电视产业的核心竞争力。

　　2005，海信研发成功拥有自主知识产权并产业化的数字视频处理芯片——信芯，此后在芯片研发上持续投入，不断推出新的产品，从高清到全高清，再到超高清显示，形成了完整的全系列芯片产品。去年6月，海信将公司原有芯片部门和上海宏祐公司整合，并与青岛微电子创新中心有限公司共同投资5亿元成立青岛信芯微电子科技有限公司，加速“造芯”布局。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经

国家统计局：10月份国民经济持续稳定恢复　　人民网北京11月16日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行“10月份国民经济运行情况”新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份，我国统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平…【详细】

财经

国家统计局：四季度经济增长或进一步加快　　人民网北京10月16日电 （杨曦）今年前三季度，中国经济累计增速年内首次转正。国家统计局今日公布的多项10月份宏观经济数据显示，国民经济继续延续了稳定恢复的态势。 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前我国经济的增长面在拓展，恢复过程中的…【详细】

财经

年内首次转正！十月份我国餐饮收入同比增长0.8%　　人民网北京11月16日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比上月加快1.0个百分点。其中，餐饮收入4372亿元，增长0.8%，增速实现年内首次转正。 国家统计局新闻…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved