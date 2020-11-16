海信超高清显示驱动芯片项目入选2020年度青岛科学技术奖

11月12日，青岛市科技局官网发布公告，2020年度青岛科学技术奖项目组评审工作已结束，由海信视像、青岛信芯微等单位完成的《超高清显示驱动系列化芯片开发及应用》项目，入选2020年度青岛市科学技术奖建议授奖项目（科技进步奖一等奖）。
海信视像、青岛信芯微等4家完成单位在核心算法、数模IP设计、芯片设计、整机应用技术等方面协同创新，突破液晶面板显示控制的关键技术，成功开发超高清显示驱动系列化芯片，不仅满足了国内面板厂配套需求和整机厂应用需求、实现产业化大批量应用；也实现了显示驱动控制芯片的完全自主可控，提升了我国面板产业、电视产业的核心竞争力。
2005，海信研发成功拥有自主知识产权并产业化的数字视频处理芯片——信芯，此后在芯片研发上持续投入，不断推出新的产品，从高清到全高清，再到超高清显示，形成了完整的全系列芯片产品。去年6月，海信将公司原有芯片部门和上海宏祐公司整合，并与青岛微电子创新中心有限公司共同投资5亿元成立青岛信芯微电子科技有限公司，加速“造芯”布局。（牛广文）
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