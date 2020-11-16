商务部：我国消费市场具有巨大潜力、强大韧劲和旺盛活力

人民网北京11月16日电 （孙阳）据商务部网站消息，今年以来，商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，会同各地区、各部门统筹抓好疫情防控和消费促进工作，密切监测研判消费形势，出台一系列激发市场活力、促进消费复苏的政策措施，市场人气明显回升，居民消费信心强劲恢复。10月份，在国庆黄金周及各类促消费活动带动下，居民消费需求充分释放，社零总额加速增长，显示出我国消费市场在经受疫情考验后的巨大潜力、强大韧劲和旺盛活力。

一是消费增速进一步加快。10月份社零总额同比增长4.3%，增速较上月加快1.0个百分点，为今年以来最快增速，连续3个月保持增长。商务部重点监测的8000家零售企业销售额同比增长2.2%，增速较上月加快0.4个百分点，连续5个月增长。“十一”黄金周，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，同比增长4.9%。

二是汽车等商品消费快速增长。10月份商品零售额3.4万亿元，同比增长4.8%，增速较上月加快0.7个百分点。在限额以上单位15大类商品中，有12类增速较上月不同程度提高。其中，汽车市场需求旺盛，销售继续加快，同比增长12%，增速连续4个月超过两位数，新能源汽车销量同比翻倍增长；化妆品、文化办公用品销售分别增长18.3%、11.7%，持续7个月保持增势；服装鞋帽、日用品、通讯器材销售加快复苏，分别增长12.2%、11.7%和8.1%。

三是餐饮等服务消费加快复苏。10月份餐饮收入同比增长0.8%，比上月回升3.7个百分点，今年以来首次实现正增长。交通运输、文化体育娱乐等服务业市场活力旺盛，商务活动指数处于59%以上较高水平。全国快递业务量达80亿件，同比增长38.9%，连续7个月增幅超过30%。

四是网上消费持续高速增长。1-10月全国网络零售额9.1万亿元，同比增长10.9%，比1-9月提高1.2个百分点。其中实物商品网上零售额7.6万亿元，同比增长16.0%，增速比上月加快0.7个百分点，占社零总额比重24.2%，比去年同期提高4.8个百分点。

五是居民消费价格明显回落。10月份居民消费价格同比上涨0.5%，涨幅较上月回落1.2个百分点，自2017年4月以来首次降至“1”以内。据商务部监测，10月份全国猪肉批发价格同比下降4.1%，较上月回落34.1个百分点，自2019年2月后时隔19个月首次下降。

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