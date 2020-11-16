健康和精致全都要 SKG：不断贴合年轻消费者需求

近年来，伴随着“健康中国”理念上升为国家战略后，健康产业正呈现出市场与政策双轮驱动的格局，健康产品和健康服务的需求正急剧增加。
在今年双十一期间，SKG在天猫、京东等渠道全网按摩类目销量再创新高，而王一博语音定制款开售已累计销量突破11万台。SKG品牌负责人指出，“充分洞察年轻人的健康需求，并为其重构未来精致健康生活方式是我们的成功之道”。
对于现代年轻人来说，长期低头工作、久坐造成的颈椎负荷日益严重。颈椎问题越来越年轻化，功能性健康产品变成了硬需求。
“SKG品牌洞察到主流年轻消费大军对‘功能、时尚、性价比’三者的需求。”该负责人表示，SKG读懂了年轻人的健康需求，组建科技、医学两大领域的300多名专家成立自主研究院，推出可穿戴颈椎按摩仪，并且从外观上进行创新设计。
据悉，成立十三年以来，SKG通过自主创新和每年超10%的研发投入，打造300多位专家组成的产品研究院，由此打造了282项技术专利。在8月份，SKG推出了全新K5颈椎按摩仪，对核心技术进行了全新升级，搭载“TENS+EMS双脉冲”技术，可以实现神经层、血管层和肌肉层的三层深度按摩。仅全新K5颈椎按摩仪这一单品就搭载了70余项核心技术专利。
“未来在大健康这条赛道上，SKG希望能够凭借自我科技的不断突破和时尚理念的不断更新，使得‘让每个人更年轻健康’的品牌理念更加深入人心。”该品牌负责人如是说。（牛广文）
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