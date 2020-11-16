万达华为5G大赛收官 10大商业场景创新应用出炉

昨日，以“5G先享未来”为主题的万达—华为商业中心5G创新应用大赛总决赛在上海张江国创中心举行。大赛组委会介绍，包括北京悉见科技有限公司、像航（上海）科技有限公司在内的10家机构项目在总决赛中胜出。

大赛颁奖典礼合影。

据了解，万达—华为商业中心5G创新应用大赛于今年5月8日正式启动，是万达、华为5G战略合作的重要组成部分。大赛总决赛由万达和华为主办，上海5G联合创新中心、丙晟科技、万达创新加速器、上海5G云VR产业联盟、Plug and Play 中国承办。

此外，由万达集团，华为、丙晟科技、上海5G云VR产业联盟以及多个合作伙伴共同起草的《商业中心5G创新应用白皮书》也于当天正式发布。白皮书涵盖了商业中心5G网络架构、5G应用的部署、运营和管理等环节。

大赛组委会表示，在5G商用的机遇期中，各行各业都在进一步加速数字化转型发展。本次大赛中涌现出了很多新应用、新方案，为更好的赋能行业的发展和5G应用的落地开拓了思路。5G的创新应用和普及发展才正刚刚开始，相信未来将有更多精彩的5G应用不断涌现，改变人们的生活方式。将继续通过大赛等形式打造5G创新应用孵化平台，推进5G应用快速落地。

与会嘉宾在圆桌论坛上展望5G时代的商业变革。

决赛现场，还举办了以“5G时代的商业变革”为主题的圆桌论坛。另外，上海5G联合创新中心也于同日宣布正式落成。

作为上海5G联合创新中心的核心展示平台，5G+sMall商圈数字化创新体验馆，汇聚了此次5G创新应用大赛多个项目以及众多商圈数字化的创新案例。

上海5G联合创新中心5G+sMall创新体验馆正式落成。

体验馆分为场外引流区域、智能服务区域、场内公共区域、门店区域等四大区域，涵盖了商业场景智能机器人应用、数字媒体解决方案、智慧停车解决方案、智慧收银解决方案、5G区块链应用等多个展区。

据悉，体验馆未来将面向全行业开放参观，观众通过网络预约后可免费到场参观体验。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)