2020第二届中国康养产业创新发展论坛柳州召开

由中国老年学和老年医学学会指导，中国老年学和老年医学学会康养分会主办的2020第二届中国康养产业创新发展论坛14日在柳州召开。本次论坛以“连接·融合·创新”为主题，聚焦于康养产业的热点话题。

中国老年学和老年医学学会会长刘维林在致辞中表示，康养产业未来前景广阔，但机遇和挑战并存。“十四五”时期是我国积极应对人口老龄化的重要窗口期，还是一个重要的战略机遇期。我们在“十四五”抓住这个战略机遇期就可以化老龄化的挑战为机遇，而这个机遇就是充分的扩大老年消费市场，满足老年人对美好生活的需求，发展壮大我们的养老产业，特别是康养产业。

“康养产业发展还处于发展初期，有大量基础性工作要做好。当前，资本和企业都看好养老市场，但是进入养老市场以后，发现和自己最初想的不一样，原因是在哪儿？我觉得主要是准备不足、认识不足、研究不足、各方应对不足，康养产业要可持续发展，一定不能忽视产业基础研究的重要性。”刘维林强调。

《康养蓝皮书》副主编，江苏康养产业研究院副院长沈山指出，后疫情时代的康养产业，不仅仅是一种产业，更是一种健康生活的方式理念，当这种理念深入人心的时候，整个产业就有了广大的公众基础。随着产业的迭代和多元化发展，以康养产业为核心，打造健康生活目的地，也正在成为一些地方政府追求的新的发展目标。

柳州市民政局局长王红表示，柳州目前也在积极推动康养产业的发展。王红指出，柳州不仅拥有制造业发展的基础优势、山清水秀的自然生态优势，还有良好的区位交通优势以及医疗卫生资源的业态聚集优势。

“可以说柳州推进康养事业是正当其时，而且发展康养产业也大有可为。目前柳州正在加快构建和完善康养产业体系，努力建设全国重要的康养目的地，通过不断优化环境，努力的吸引各类资本和社会力量积极参与到养老的产业当中，推动养老事业的发展。还将全力培育和打造品牌化、连锁化和规模化的康养产业和机构，不断强化政府的政策保障，进一步加大力度，打造智慧康养，全面提升康养服务的水平。”王红表示。

论坛期间还举行了康养星品牌计划的启动仪式。据悉，康养星品牌计划是一项聚助力康养领域企业品牌化发展的服务工程，将重点聚焦于康养领域企业的品牌建设和品牌系统性研究工作。

“康养产业的边界还很模糊，产业链尚未成熟，由于信息的不对称，很多优质的企业品牌并没有被业界所熟知，康养产业的发展迫切需要一批有代表性的领军品牌起到示范和引领作用。未来，我们将联合主流媒体共同走进康养企业，为其品牌塑造和传播提供系统的服务支撑。同时，还将立足康养产业，开展品牌评价研究工作，并依托产业服务平台为康养品牌提供持续性的展示和推介。”康养星品牌计划发起人宋首屹强调。

论坛同期还召开了以“康养产业的跨界融合与品牌建设”为主题的圆桌论坛，来自上海沐恒实业、乐聆智慧养老、广西万云科技、和君咨询等企业的嘉宾围绕议题进行了交流。（王小伟）

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