产业对了头 小康有奔头

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产业扶贫是稳定脱贫的根本之策，产业扶贫扎下根，群众脱贫有底气。2015年以来，全国共实施产业扶贫项目100多万个，建设各类产业扶贫基地30多万个，每个贫困县都有了2—3个特色鲜明、带贫能力强的主导产业，产业扶贫帮扶政策覆盖98%以上的贫困户。

从黄土高坡到西南边陲，从秦岭深处到大别山区，各地精准实施产业扶贫，一系列强有力的政策举措落地生根，一大批特色产业在贫困地区拔节成长。目前，全国832个贫困县每个县都有了主导产业，90%的贫困人口参与富民产业，产业扶贫帮扶政策覆盖超98%的贫困户。

产业兴 村民富

2015年以来，全国实施产业扶贫项目100多万个，建设产业扶贫基地30多万个

丰收时节，走进四川省苍溪县云峰镇，成片的红心猕猴桃果香四溢。云峰镇狮岭村村民张明述正带着游客采摘猕猴桃，“产业扎了根，今年全村脱贫，稳稳的。”

“咱这是有机猕猴桃，网上10元一斤，已经被预订了不少！”带游客到果园观光之余，张明述还忙着采摘果子，包装快递给各地的网购客户。目前，苍溪县发展红心猕猴桃种植39.5万亩，覆盖全县31个乡镇，带动20多万人增收致富。

“县县有主导产业、村村有致富项目、人人有脱贫门路”，像张明述这样通过发展特色产业实现脱贫致富的群众有很多。

2015年以来，全国共实施产业扶贫项目100多万个，建设各类产业扶贫基地30多万个，每个贫困县都有了2—3个特色鲜明、带贫能力强的主导产业，产业扶贫帮扶政策覆盖98%以上的贫困户。

眼下，红色是怒江大峡谷主打色。云南怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡巴坡村村民马文军正撸起袖子在地里收割草果，看着一颗颗红彤彤的果子，老马满脸笑容。“有了当家产业，日子越来越有奔头！”去年，他家100多亩草果有60多亩挂果，给老马家带来10多万元收入。

草果属于怒江特有产业，由原来的零星种植到如今的连片规模种植，怒江州已建成规模达108万亩的全国草果核心主产区，覆盖16.5万建档立卡贫困人口。380万亩生态产业，让莽莽群山变成“金山银山”，成为群众稳定脱贫致富的重要支撑。

和怒江草果一样，同样来自“三区三州”等深度贫困地区的凉山花椒、临夏牛羊、南疆林果等一批“小特产”，在政策扶持下也成长为大产业。甘肃陇南的油橄榄、贵州的刺梨等特色产业还向产业化、品牌化、专业化方向加速转变。

“产业扶贫已经成为覆盖面广、带动人口多、可持续性强的扶贫举措。”国务院扶贫办主任刘永富说，近年来，很多贫困县和贫困村的扶贫产业实现了从无到有、从有到优的跨越，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，以及乡村振兴打下了坚实基础。

联结紧 收入稳

2019年，全国建档立卡贫困户人均纯收入增加到9808元，5年间年均增幅达30.2%

发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定。各地加快建立稳定的利益联结机制，确保群众持续稳定增收。目前，贫困地区累计培育引进各类企业6.76万家、发展农民合作社71.9万家、发展家庭农场超过15万家，脱贫主导产业基本实现了龙头带动。

“订单又来啦，抓紧采摘喽！”江西万安县高陂镇的绿丰果业园里，符竹村脱贫户陈斌在采摘成熟的金沙柚。这两年，绿丰果业合作社落户符竹村。绿丰果业合作社理事长邓兰云说，合作社示范带动贫困户抱团种柚子，生产技术统一培训、生产物资统一采购、商标包装统一打造、生产产品统一销售。

陈斌在合作社打工，边学技术边种果，去年底一算账，收入10多万元。合作社带动产品提质增效，果子价格不断上涨。目前，合作社已建立以井冈蜜柚为主导的林果基地5000余亩，带动高陂镇150余户贫困户脱贫致富。

从全国看，“龙头企业+合作社+贫困户”的带贫模式不断完善，通过订单生产、就地务工、股份合作等方式，把贫困户嵌入扶贫产业链条。72%的贫困户与新型经营主体建立了利益联结关系，增收效果显著。数据显示，全国建档立卡贫困户人均纯收入由2015年的3416元增加到2019年的9808元，年均增幅达到30.2%。

“种得好，也要卖得好；东西好，更要勤吆喝！”一根网线连接，党参、羊肚菌、土蜂蜜这些特色农产品，从甘肃礼县沙金乡红砖村的田间，直通全国各地的餐桌。一个丰收季，网上销售额就超过20万元。

“俺家2700多斤大蒜摆上了超市货架，卖上了好价钱。”看着仓库里的“蒜山”越来越小，河南杞县湖岗乡五岔口村贫困户李安生心里踏实了。驻村工作队牵线搭桥，在市县超市内设置贫困户农副产品销售专区，每天来往村里收蔬菜、鸡鸭、蛋类的货车接连不断。

线上线下齐发力，产销对接解难题。今年以来，各地各部门强化创新产销对接形式，利用“互联网+”拓宽销售渠道。前三季度，农产品线上销售保持两位数增长。目前中西部22个省份共认定13.6万个扶贫产品，销售额达到2276.65亿元。

政策好 心劲足

截至目前，全国共派出25.5万个驻村工作队、累计选派290多万名扶贫干部

“多亏驻村的扶贫干部，一趟趟来我家讲扶贫政策，帮我家谋划脱贫门路。”甘肃宕昌县好梯乡麻子沟村的杜银花说，“家里的地流转给合作社，我到家门口扶贫车间务工，既能拿工资，又能有分红，一年收入4万多元，日子越过越有滋味啦！”

脱贫致富贵在立志，加强扶贫同扶志扶智相结合，内外结合强动力。截至目前，全国共派出25.5万个驻村工作队、累计选派290多万名扶贫干部到贫困村担任第一书记和驻村干部，帮助贫困群众增强脱贫信心，提升致富本领，贫困群众“我要脱贫”的心劲越来越足了。

“有了技术，穷日子不会再来了！”河北巨鹿县堤村乡纪家寨村脱贫户解建国，在地里带着乡亲们修剪金银花枝。“要把向下枝芽、纤瘦枝芽剪除，紧挨着地面的枝条也剪掉，这样才能减少养分消耗……”解建国讲起技术头头是道。

为发挥带贫作用，巨鹿县建立4个农技推广服务区域站，成立金银花技术服务队，在每个种植集中村、贫困村培养1名技术能手。每逢现场技术培训，解建国场场不落；平时遇到难题，他就同技术人员视频通话，远程开“药方”。

从门外汉到土专家，解建国把家里的两亩多地种上金银花，年收入增加到3万元左右，“接下来我要扩规模、打品牌，带着乡亲们一起富！”在巨鹿，通过金银花产业脱贫的群众达4.8万人，占全部脱贫群众的一半以上。

加强职业技能培训，增强干事创业本领，如今，村里的“能人”越来越多，贫困户内生动力不断增强。据统计，在建档立卡贫困人口中，2/3以上主要靠外出务工和产业脱贫，工资性收入和生产经营性收入占比上升。庄户人家相互学、比着干，越来越多的贫困户稳定脱贫，过上持续稳定增收的好日子，一张张笑脸灿烂绽放。

数据显示：近6年，贫困县国内生产总值年均增速高出全国平均水平2个多百分点，贫困地区农村居民人均可支配收入年均增速高出全国农村平均水平2.3个百分点。在产业带动下，一个个贫困家庭的生活发生了根本性改变，贫困地区发展后劲明显增强，健步挺进全面小康。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 06 版）

(责编：白宇)