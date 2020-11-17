前10月利用外资超8000亿元

本报北京11月16日电 （记者罗珊珊）16日，记者从商务部获悉：1—10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%，增幅比1—9月提高1.2个百分点，延续了稳中向好态势。

从单月情况看，10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%，连续7个月实现同比增长。

分行业看，1—10月服务业实际使用外资6257.9亿元人民币，同比增长16.2%，占全国实际使用外资的78.2%。高技术服务业同比增长27.8%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长44.3%、77.9%、82.1%、43.6%。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 11 版）

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