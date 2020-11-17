民生领域财政投入持续增长（“十三五”，我们这样走过）

习近平总书记指出，在整个发展过程中，都要注重民生、保障民生、改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

“十三五”以来，我国民生领域财政投入持续增长，同老百姓生活息息相关的社会保障、教育、就业、医疗卫生等民生问题得到较好解决，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

——财政投入增加，提高居民生活质量。

一个土坑两块板，三尺石墙围四边，冬天冷夏天臭——两年前，湖北省鹤峰县燕子镇荞云村家家用这种旱厕。“现在好了，都改成水冲式厕所，镶了瓷砖、配上水盆和花洒。村子干净，‘农家乐’的客人也多啦！”村民陈群娥说。

2020年，中央财政安排74亿元资金支持农村厕所革命整村推进，中央预算内投资安排30亿元支持农村人居环境整治整县推进，中央财政拿出4亿元对整治成效显著的地方给予激励支持。一座座村庄整洁亮丽起来，助力脱贫致富，留住美丽乡愁。

“以前，年轻人都想办法外出工作；这几年交通条件改善了，县里聚集起1800多家电商，60%的从业者都是大学毕业生或返乡创业青年，小县城又热闹起来了！”曾在江西省安远县挂职的交通运输部干部罗洪波说，安远县不仅在2019年成功摘掉了国家级贫困县的“帽子”，还被评为全国电子商务进农村综合示范县。

为支持贫困地区公路基础设施建设，2016年至2020年中央财政共安排9538.75亿元补助资金，其中用于“三区三州”等深度贫困地区2745.62亿元。一条条“致富路”“幸福路”通城达乡。

“十三五”以来，财政持续发力，我国居民基本养老和医疗保障网继续织密织牢；租购并举住房制度不断完善，老旧小区改造、公租房保障和城市棚户区改造全面推进；一座座体育馆、大剧院、图书馆拔地而起……人民群众物质和精神文化需求得到更好满足。今年，面对严峻复杂的经济形势，积极的财政政策更加积极有为，政府过紧日子、百姓过好日子，基本民生支出仍然得到有力保障。

——财政投入增加，促进人的全面发展。

“县职业技术专业学校开了焊工班，村民参训、吃住都不收费，每人还有2000多元的财政补贴。”辽宁省彰武县人力资源和社会保障事务服务中心工作人员赵一伟告诉记者，没有费用负担，大家安心学习，结业后都找到了不错的工作。

2016年至2019年，全国一般公共预算中教育支出从28056亿元增加到34913亿元。“十三五”以来，中央财政共安排700亿元支持乡村教师队伍建设，安排1292.68亿元用于现代职业教育质量提升计划。与此同时，各级财政大力支持公共就业创业服务信息化建设以及边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才培养，把学有所教、学有所用落到实处。

天津姑娘李琦3年前大学毕业后，拿到了社保补贴、岗位补贴、全额贴息贷款等政策“大礼包”，顺利成立了一家汽车科技公司。如今公司年营业额已近千万元，带动十余人就业。

2015年，我国设立了首只“国家新兴产业创业投资引导基金”。截至目前，该基金中财政认缴出资135亿元，吸引带动社会出资500多亿元，参股基金总规模超过1000亿元。财政资金撬动社会资本，助力创新创业。

“‘十三五’以来的财政投入更注重补短扶弱，推动社会成员获得起点公平；也更注重激发个体活力，促进人的全面发展。”中国财政科学研究院研究员白景明说。

——财政投入增加，提升民生治理效能。

7月的一场大雨，把安徽宣城市洪林镇种粮大户徐经忠浇了个“透心凉”。他在七景村承包的305亩稻田成了一片汪洋。没想到，保险公司很快就把14.64万元农业保险理赔款支票送到了他手上，“有农业保险护航，我要继续好好种地！”

“十三五”以来，中央财政拨付地方农业保险保费补贴资金从2016年的135.67亿元增长到2020年的236.07亿元，全国农作物农业大灾保险试点范围扩展至500个种粮大县。2019年，农业保险为1.91亿户次农户提供风险保障3.81万亿元，向4918万户次农户支付赔款560.2亿元。

洪涝地震等自然灾害后，人民群众能得到妥善安置；新冠肺炎疫情袭来时，患者能获得免费救治，重点医疗防控物资实现政府“兜底”收储……危急时刻，财政资金为百姓织密“安全网”，送来“定心丸”。

2016年，杭州市宣布，将安装人工智能中枢——城市大脑，在城市管理中植入“数字治理”的全新理念。2017年至2019年，杭州市级财政安排支出3.57亿元用于该项目。如今，杭州市民享受到交通畅行、便捷泊车、街区治理等便捷应用；“杭州健康码”在疫情防控期间让出行方便、就医顺畅，推动企业快速复工复产……

“十三五”以来，越来越多的城市加大投入，引入现代科技手段赋能城市治理，打造共建共治共享的社会治理格局。国家信息中心数据显示，目前我国开展的智慧城市、信息惠民、信息消费等相关试点城市超过500个，初步形成了长三角、珠三角等智慧城市群（带）发展态势。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)