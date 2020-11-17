人民网>>财经

网络购物呼唤“有内容”的评价（人民时评）

陈  凌

2020年11月17日08:02  来源：人民网－人民日报
 

　　很多人在网络购物的时候，都习惯先看看买家们的评价。然而，有网购平台近期在评价系统方面的改版，却让许多习惯了买前看评价的用户感到有些不习惯：好评、中差评标签不再单独展示，取而代之的是各种描述性标签。对于评价页面的变化，有网友认为“影响不大，通过各个标签也能看到全部评价”，有网友则认为，“增加了辨别商品品质的难度”。如何看待这一变化？

　　对消费者而言，用户的评价往往是重要的购物参考。网络购物毕竟不同于线下购物，消费者无法近距离感知商品，要想有所判断，一是靠商家的描述，二是靠已经买过此类商品的用户反馈。消费者下单与否，不仅看商家描述和用户反馈能否相互印证，更在于透过这些信息，了解商品是否能满足自己的需求。一些消费者之所以关心能否看到中差评，恰恰在于通过好评与中差评的比较，更好地确定商品与商家描述是否一致，并进一步了解这件商品的优缺点、与自己需求的匹配度。从这个角度来看，与其说消费者关注的是“还能不能看到中差评”，毋宁说是当“中差评标签被取代”之后，消费者还有没有其他的信息，进行购物参考。

　　网络购物的本质是信用消费。“好评、中评和差评”的评价体系，是为解决用户和商户之间的信任问题而出现的。今天看来，简单的好评或中差评，可能都无法给消费者太多参考。消费者更希望看到的，其实是给出好评或中差评的理由。当下的网购平台，有的采用“好评、中评和差评”的评价体系，有的则采用星级的评价体系，还有的则干脆取消分级评价，只为用户提供晒单、描述物品和分享使用心得的空间。对于用户来说，无论平台采用何种评价体系，能提供“有内容”的评价，才是真正有意义的。因此，更应该关心的是评价体系变了以后，平台能否激励用户提供更多有价值的评价。

　　从商家和平台的角度来看，“中差评标签被取代”之所以受到中小微店铺的关心，在于其有助于解决恶意差评的困扰。但也应看到，恶意差评与消费者的普通评价有本质区别，平台整治恶意差评，不应也不能压缩消费者的评价空间。消费者对商品的评价虽然具有一定主观性，但究其根本，是建立在商品品质、服务质量基础之上。有的消费者或许因为各种各样的原因，给出“中差评”，但对商家来说，这未尝不是一个改进服务的提醒。相较而言，恶意差评产生成本低、杀伤力较大、会对消费者产生误导，不仅是站在商家、平台的对立面，也是站在消费者的对立面。而在绝大多数网购平台，商家和消费者都可以对买家评价进行回复或评论，对于不合理的中差评，具有一定的纠偏效果。在这个意义上，评价体系可以调整，评价标签可以改变，但商家和平台依然需要给用户留下表达意见的空间。

　　在网络经济日益融入日常生活的今天，评价体系越来越成为一项基础设施。在网上购物也好，通过手机点外卖也罢，用户的评价是消费者下单与否的一个重要参考指标。让评价内容更加具体，让评价体系更加真实，激励消费者提供更多有信息含量的评价，是网购平台在设计、调整评价系统时必须考虑的问题，也是网络经济向前发展的重要条件。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月17日 05 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经

国家统计局：10月份国民经济持续稳定恢复　　人民网北京11月16日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行“10月份国民经济运行情况”新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份，我国统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平…【详细】

财经

国家统计局：四季度经济增长或进一步加快　　人民网北京10月16日电 （杨曦）今年前三季度，中国经济累计增速年内首次转正。国家统计局今日公布的多项10月份宏观经济数据显示，国民经济继续延续了稳定恢复的态势。 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前我国经济的增长面在拓展，恢复过程中的…【详细】

财经

年内首次转正！十月份我国餐饮收入同比增长0.8%　　人民网北京11月16日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比上月加快1.0个百分点。其中，餐饮收入4372亿元，增长0.8%，增速实现年内首次转正。 国家统计局新闻…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved