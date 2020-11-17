麻辣财经：消费回暖，餐饮收入上来了！

“转正”了，这次是餐饮业！

11月16日，10月份经济运行成绩单刚一发布，不少“眼尖”的网友便发现一个亮眼的数据：10月份，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。有人感慨：“雨过天晴、万物复苏，餐饮业越来越兴隆啦。”有人笑言：“这成绩可是大家伙一口一口吃出来的……”

其实，复苏的何止餐饮业，而是三百六十行；成绩不仅是“吃出来的”，更是咱们一天天踏踏实实干出来的！国家统计局新闻发言人付凌晖总结得好：10月份，生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。

各项指标到底如何，咱们一睹为快！

工业和服务业较快增长，新动能持续增强

“前三季度，中国经济累计增速年内首次转正。10月份，经济延续了稳定恢复态势，增长面在拓展，恢复过程中的不平衡状况在改善，增长势头进一步巩固。”付凌晖从四方面介绍了10月份经济运行的主要特点。

——工业和服务业运行平稳、较快增长。

先看工业。10月份，全国规上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平，比上年同期高2.2个百分点，环比增长0.78%；1—10月，规上工业增加值同比增长1.8%，较1—9月加快0.6个百分点。从行业面看，41个规模以上工业行业大类中，有34个行业实现增长，占全部行业八成以上；在612种主要工业产品中，有427种产量实现增长，占比接近七成。

再看服务业。10月份，全国服务业生产指数同比增长7.4%，比上月上升2个百分点，比上年同期高0.8个百分点，增长明显加快。构成服务业生产指数的8个大类行业中，有7个实现增长，其中5个行业的指数增速比上月加快。

——投资消费企稳回暖。

从投资情况看，1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长1.8%，比1—9月份加快1个百分点，10月份环比增长3.22%。分领域看，基础设施投资同比增长0.7%，比1—9月份加快0.5个百分点；制造业投资下降5.3%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点；房地产开发投资增长6.3%，比1-9月份加快0.7个百分点。

从消费情况看，10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比上个月加快1个百分点，环比增长0.68%。按消费类型分，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正；商品零售34204亿元，增长4.8%，比上个月加快0.7个百分点，连续4个月正增长。

——生产要素趋于活跃，人流、物流、资金流加速流动。

看人流：10月份，全社会客运量降幅明显收窄；国庆中秋假期，全国游客数量已经恢复到上年同期七成以上。

看物流：10月份，全社会货运量同比增长7.2%，其中公路货运增长8.9%。

再看资金流：10月末，广义货币M2同比增长10.5%，其中狭义货币M1同比增长9.1%，连续4个月回升，体现出经济运行活跃度在上升。

——发展新动能持续增强。

新产业快速增长。前10个月，高技术制造业增加值同比增长5.9%，明显快于规模以上工业平均水平；高技术产业投资同比增长9.7%，比1—9月份加快0.6个百分点，医药制造业、计算机及办公设备制造业、电子商务服务业、科技成果转化服务业等行业投资增长较快。

新业态增势良好。一些企业加快转型，持续向线上线下结合转变。前10个月，实物商品网上零售额同比增长16%，比1—9月份加快0.7个百分点。

新产品广受青睐。10月份，新能源汽车、工业机器人、挖掘铲土运输机械、微型计算机设备、集成电路产量同比分别增长94.1%、38.5%、30.2%、28%、20.4%。

此外，1—10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点，就业形势总体稳定。

消费保持恢复态势，进出口贸易好于全球整体水平

“从需求来看，前期由投资带动的特征比较明显，10月份消费的跟进恢复对经济的持续性会产生良好带动作用。”对10月份消费特点，付凌晖作了解读。

一是消费的面在扩展，18个限额以上商品大类中，有17个实现了零售额增长，其中有9个大类保持了两位数增长；

二是商品零售、服务消费均实现持续改善，说明消费信心有所增强；

三是线上消费快速增长的同时，线下消费也在恢复，前10个月规模以上超市的零售额增长3%，百货店、专业店等零售额降幅明显收窄；

四是在吃、穿、用等基本生活消费保持两位数增长的同时，升级类消费和大宗商品的消费回暖明显——10月份，化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品同比分别增长18.3%、16.7%、12%。

内需渐旺的同时，我国进出口贸易也保持了增长态势。10月份，货物进出口总额28370亿元，同比增长4.6%，前10个月同比增长1.1%。

“这充分体现了我国外贸潜力比较大、韧性比较足，也与今年外贸形势有较大关系。”付凌晖告诉记者，今年以来，我国口罩、医疗设备等出口大幅增加，“前10个月，包括口罩在内的纺织品出口超过9000亿元，同比增长30%以上；在‘宅经济’带动下，家用电器、笔记本电脑、移动办公设备等出口也明显增加。”他认为，尽管后期我国进出口贸易可能面临一些不确定性，但仍会好于全球整体水平。

经济持续恢复的有利条件较多，四季度增长有望加快

第四季度乃至全年，中国经济将展现出怎样的运行态势？

“下一阶段，经济持续恢复的有利条件还是比较多的。四季度增长可能会比二季度、三季度进一步加快。”付凌晖用一些先行指标进行了分析：

投资继续回升。看投资先行指标，10月份新开工项目计划总投资同比增长14.9%，增速仍在加快；看资金保障情况，1—10月固定资产投资到位资金同比增长6%，预示投资回升态势有望持续。

企业预期良好。10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，服务业商务活动指数为55.5%，均已连续8个月稳定在50%以上。

“当前，疫情仍在全球蔓延，世界经贸复苏进程迟缓，国内经济全面恢复仍面临诸多挑战。”展望下一阶段，付凌晖表示，我们要看到中国经济具有强大的韧性、修复能力和发展潜力，“加上一系列政策措施作用，中国经济有基础有条件持续稳定恢复、实现全年预期目标。”（完）





(责编：赵安妮(实习生)、李栋)