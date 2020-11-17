稳就业撬动居民收入增长 10月经济加速恢复

与预期一致，进入四季度以来，国民经济提速恢复。11月16日，国家统计局召开新闻发布会，公布10月国民经济整体情况。据了解，10月全国就业目标提前完成，城镇失业率较9月继续下降0.1个百分点。稳就业继续撬动居民收入增长，叠加“双节”到来，全国线上、线下消费火力全开，餐饮收入也于年内首次由负转正。10月，随着地方专项债发行完毕，国内固投继续回暖且增速扩大，基建投资加码，制造业投资降幅也继续收窄。

年内就业目标提前完成

进入10月，全国就业目标提前完成。数据显示，1-10月份，全国城镇新增就业1009万人。从调查失业率来看，10月当月，全国城镇调查失业率为5.3%，较9月继续下降0.1个百分点。

在10月28日国新办举行的稳就业和减免社保费国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长李忠表示，国内通过阶段性减免三项社会保险费、缓缴社会保险费等方式稳定现有岗位；提高创业担保贷款额度，增加就业空间。为保障重点人群就业，为高校毕业生拓宽就业渠道，提供不断线就业服务。同时，多措并举促进外出务工和就地就近就业，落实常住地公共就业服务；通过创新开展大规模线上招聘，接续组织春风行动等活动，累计发布岗位信息千万人次。

据统计，前10月，25-59岁人口调查失业率为4.8%，与9月持平。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比9月下降0.2个百分点。“与整体城镇调查失业率持平，改变了6-9月间持续高于后者的异常状态。这意味着大城市的就业市场在加快修复，对疫情的冲击在逐渐消化。”民生银行研究院宏观经济研究中心主任王静文指出。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，就业的改善有利于居民收入的增长，前三季度全国居民可支配收入扣除价格因素同比增长0.6%，这样也有助于消费能力的持续提高。

“双节”支撑服务消费改善

“疫情冲击下，国内消费受到一定影响，但随着国内疫情防控和经济发展推进，消费恢复势头还在持续增强。”付凌晖表示，从10月数据来看，消费仍在扩面，服务消费也在持续改善。在线上消费快速增长的同时，线下消费也在持续增强。

据统计，10月，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比上月加快1个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额34868亿元，增长3.6%。

与预期相符，当月全国网上零售额增幅继续保持逐月扩大态势，消费升级势头依旧强劲。前10月，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，增速较前9月再提高1.2个百分点。其中，实物商品网上零售额75619亿元，增长16%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长34.3%、5.6%和17.4%。

值得关注的是，10月恰逢“中秋节”“国庆节”，商品销售业之外，国内服务性消费也在持续改善，当月餐饮收入以4372亿元同比增长0.8%，增速实现年内首次转正。而节日也在很大程度上拉动线下旅游业的快速增长。“双节”期间，北京共接待游客998.2万人次，较去年假期增长8.4%，旅游总收入115亿元，较去年假期增长2.9%。

对于消费的加速恢复，付凌晖指出，今年以来，一定程度上得益于我国持续推出促进汽车消费、促进服务消费的政策。在海南离岛免税政策作用下，10月海南免税店零售额同比增长2倍以上，说明消费政策对消费的拉动作用是在增强的。

专项债蓄力基建投资

专项债蓄力，固投继续回暖且增速扩大。据统计，前10月全国固定资产投资（不含农户）483292亿元，同比增长1.8%，增速较前9月提高1个百分点。从环比速度看，10月固定资产投资增长3.22%。

作为第三产业投资的主要构成，基建设施投资同比增长0.7%，增幅较前9月再提高0.5个百分点。其中，除公共设施管理业投资下降2.5%外，铁路运输业、道路运输业、水利管理业投资增速分别达3.2%、2.7%和2.7%。

“地方债发行持续蓄力基建投资。”东吴证券分析师李勇指出，截至9月底，地方债已发行5.67万亿元，完成全年额度的86.5%，其中新增专项债发行规模为3.36万亿元；10月当月，所有地方政府专项债要全部发行完毕，为推进“两新一重”建设继续提供资金支持。

据中国政府网发布的数据显示，截至10月底，年内已累计发行地方债61218亿元。其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。在新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%。从具体投向领域看，当月专项债券资金主要用于城镇老旧小区改造、医疗卫生等重点民生领域，以及交通基础设施、市政和产业园区基础设施等重大项目建设。

10月，国内制造业投资降幅继续缓慢收窄。数据显示，制造业投资下降5.3%，降幅收窄1.2个百分点。但由于秋冬季到来，居民供暖需求回升，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长18.2%，增速提高0.7个百分点。

财信宏观研究院副院长伍超明认为，年内国内经济修复动能将继续由投资端向消费端切换，叠加前期货币财政刺激政策加速显效，国内基建、房地产投资回暖将继续带动制造业、服务业等相关活动趋于好转，消费需求加快恢复也将对制造业形成支撑。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)