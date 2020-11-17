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“银十”收官 一线城市房价涨幅收窄

陶凤 刘瀚琳

2020年11月17日08:10  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）11月16日，国家统计局发布数据显示，10月在全国70个大中城市中，45城新建商品房价格上涨，39城二手住宅价格上涨，数量分别较9月减少10城和11城。其中，一线城市新房、二手房价格虽环比仍涨，但涨幅均现回落；二、三线城市则继续维持涨多跌少的态势。

　　具体而言，一、二、三线城市新房价格虽依旧保持0.3%、0.1%和0.2%的环比涨幅，但上涨空间见顶，涨幅分别较9月回落0.1个、0.2个和0.3个百分点。

　　民银智库宏观分析师赵金鑫表示，总体而言，“银十”市场平淡收官，虽同比实现正增长，但环比涨幅萎缩并出现拐点，已过年内市场顶点，基本实现“房住不炒、因城施策”调控的政策意图。

　　从城市类别看，一线四城“抗跌”能力仍较强，新房二手房价格涨幅均出现小幅回落，但即便如此，四城中二手房价格涨幅仍以0.5%的环比涨幅领跑全国。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.5%、0.6%和0.9%。

　　实际上，此前为规范3月以来逐步升温的房地产市场，深圳曾于今年7月15日发布楼市调控新政。新政涉及购房资格、信贷、税收、豪宅税等八方面内容，被市场称为“深八条”，因其调控力度之大被称为深圳“史上最严”楼市调控政策。

　　但就目前而言，广、深两地房价涨幅依然保持全国领先。据易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，从涨幅来看，调控后房价还继续上涨，就说明其供求关系存在问题。以深圳为例，房价一直难以打压，说明符合购房资格的人数或者说类似需求仍大于供给，应当关注供求关系的天然健康；其次，国际市场波动的情况下，各类资金聚焦国内投资市场，房地产被追捧，这都是后续需要积极引导的地方。

　　值得一提的是，国内后疫情时期房地产投资复苏的趋势不改。中原地产首席分析师张大伟表示，从整体看，当前疫情影响基本全面消除。全国房地产投资开始全面复苏，从南到北，开工逐渐正常。预计“金九银十”后，2020年房地产市场的销售额销售面积有望全面同比上涨。

　　不过在国内仍坚持“房住不炒”的基本定调下，10月已有多城迎来升级加码的调控政策，为楼市降温。据中原地产研究中心统计，10月当月，全国房地产调控22次。前10月全国房地产调控政策次数高达425次，调控政策走向也在经历上半年适度宽松后步步收紧。

　　张大伟指出，10月各地收紧的调控政策虽然力度不大，但依然代表了房地产调控的趋势是“一城一策”“房住不炒”，维持房地产市场的平稳，只要上涨过快必将导致调控升级。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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