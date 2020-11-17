今年“双11” 你的快递“变瘦变绿”了吗

“加长版”双11刚过，快递大战上演。根据国家邮政局此前的预测，今年双11期间（11月11日至16日）快递业务量将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

“买买买要快乐，收收收要绿色。”今年8月，国家市场监管总局、发改委、科技部等八部委联合印发《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》。提出逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑减量化、绿色化、可循环取得显著成效。

在“绿色快递紧箍咒”实施后的第一个双11，以往“雷声大雨点小”的绿色快递表现如何？

绿色快递主打减量化和可循环

“这个活动好，倡议大家随手做环保！”在杭州仓溢东苑小区的菜鸟驿站，绿色回收箱早已成为站点基础设施，每天至少有500人主动参加纸箱回收。据菜鸟绿色行动负责人王昊苏介绍，今年的双11绿色行动覆盖快递包裹的“查、取、寄”等各环节，力推源头包装减塑、环保包材寄件、快递包装回收等，让更多人逐步参与到绿色包装行动中。

“今年在快递绿色包装方面进行了全方位升级，且这些举措已经常态化运作。”苏宁物流研究院总监凌云飞对科技日报记者表示，快递的绿色瘦身主要表现在“减量化”和“循环化”。在减量化方面，全面推广使用42mm超级瘦身胶带，覆盖率已达98%，预计全年节约的胶带用量可绕地球0.2圈；全面推广使用一联电子面单，覆盖率已超80%，全年可节约600万平方米的纸张，换算下来是64000棵树木。在循环化方面，截至目前已经投放近50万只共享快递盒，累积循环了超1.5亿次，还持续加快循环中转袋的投入和使用率，并不断拓展使用场景。

数字化技术有助减少二次包装

除了减塑、回收、循环使用等常规手段之外，“绿色双11”离不开技术的加持。电商包裹的创新环保，就是重要一环。

雀巢和菜鸟正探索利用智能分析等手段扩大原箱发货的规模。据介绍，以奶粉为例，以往很多出厂的产品都是每箱十几罐甚至几十罐。奶粉到仓后，还要根据消费者购买的数量，拆零重新打包。而菜鸟供应链通过数字化智能分析，得出消费者更喜欢一次买多少罐后，生产端据此改进包装方案，变成消费者常购数量的包装，从而减少二次包装，贴上面单就直接原箱发货到消费者手中，大大降低纸箱等的使用量，更节约环保。

凌云飞表示：“可以进行运输网络的优化，通过网络优化系统辅助人员决策，给出平衡成本、时效、装载率的建议，减少碳排放。”

“数字化的供应链将为快递减塑、绿色物流插上智能化的翅膀。”菜鸟行业供应链总经理张特特说。

需加强绿色包装研发创新

“双11期间末端快递作业压力较大，推行绿色环保相关举措的难度远超平时。”凌云飞直言，比如共享快递盒的回收，由于快递员派件量激增，对派件时效要求高，此时回收共享快递盒的难度有所提升。另外由于作业量大，末端网点及代收点等难以及时引导顾客完成纸箱和循环包装的回收，建议增加消费者环保意识，形成主动进行绿色生态行动的良好氛围。

更重要的是，凌云飞表示，在包装减量化方面，虽然降低了包装成本，但一些减量化产品可能达不到包装稳固、安全的要求。为此，他建议：“相关科研院所、企业等需要持续加大绿色包装的研发，通过创新包装模式、材料、结构从而达到成本与效果的平衡。政府、相关组织机构也要加强对公众的环保教育，只有全社会协同参与，才有望解决这些问题。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)